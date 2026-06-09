傳熱戀徐至琦！郭鑫認了「主動追求」 齊現身首映會「電梯煲愛」同進出
男星郭鑫以一身俐落的黑色襯衫與西裝背心，出席國片《腎上腺母侵》首映，卻也剛好傳出他與徐至琦的熱戀緋聞。郭鑫回應緋聞，直言兩人是多年好友，「她一直是我心目中的女神！」徐至琦也被目擊出現在首映會場，兩人更是一同搭電梯出現，徐至琦隨著郭鑫進入演員休息室，郭鑫說：「我非常榮幸她今天也願意來看我的電影。」
徐至琦今（9日）與王思佳一起錄製Podcast並舉行記者會，恰好爆出她與郭鑫的緋聞，更恰好的是，郭鑫今日也有首映會活動。根據《ETTODAY》報導，大徐至琦3歲的郭鑫私下已約會數次。徐至琦也鬆口坦言目前還在觀察了解中，強調雙方還沒交往、沒熱戀，目前先以工作為重，但面對追問郭鑫是否有追求時，她低調承認：「對方有主動。」
女方上王思佳節目認男方主動 郭鑫嚴肅護愛：寫我就好
對此，郭鑫在首映會現場表示，自己在車上就已經看過報導，除了感激大眾關心，也面帶嚴肅地表示，報導中互動細節有些影響到女方，畢竟對方是有頭有臉、有一定社會地位的女性。
郭鑫當場澄清：「講什麼『主動跟追求』，那絕對都是男方！所以，如果要寫的話，寫我就好了。」並直言徐至琦是他心目中的女神，對於早前傳出女方疑私下邀約媒體跟拍兩人約會的內幕，郭鑫則再三表示「不回應」，直言這是最後一次公開說明，未來私生活沒有必要分享。
為了演變態 自虐一個月吃同種食物累積煩躁感
郭鑫為了詮釋《腎上腺母侵》角色的高壓狀態，提前一個月做了許多準備工作，還刻意逼自己每天吃相同的食物，藉此讓自己逐漸累積壓抑與煩躁感，自虐式入戲只為呈現最真實的演技。《腎上腺母侵》6月12日全台上映。
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