傳爆炸聲、飄出臭味！南屯市場凌晨火警 波及2店面

今（1）日凌晨1時許，台中南屯市場發生火警，市場內火勢猛烈，現場不時傳出爆炸聲響、冒出火光，火勢也波及兩間店面持續延燒。消防人員到場後隨即使用鐵割器具破壞鐵門持續灌水搶救。附近住戶聽到巨大聲響，不少人從睡夢中驚醒，外出查看情況。有住戶說，現場除了爆裂聲，也聞到臭味、濃煙瀰漫。

火勢延燒兩間店面。圖／台視新聞

消防人員使用鐵割器具破壞鐵門。圖／台視新聞

火勢於凌晨2時11分左右撲滅，事後現場一片狼藉，鐵皮外牆及內部物品多被燒得焦黑。至於詳細起火點及起火原因，仍待火災調查人員進一步調查釐清。

台中／呂珮岑 責任編輯／周瑾逸

