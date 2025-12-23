傳特斯拉門把重大修正 可能改為「手動開啟」

外電報導，由於特斯拉的隱藏式把手設計，有嚴重的安全隱患，因此特斯拉正在考慮，將車門把手設計為「電動開啟」與「手動開啟」雙重設計。

外電報導，特斯拉（Tesla）長久以來為人所詬病的電動車「門把」設計，正引發全球監管風暴。美國監管機構已經收到數百起相關投訴，希望能改為機械式門把，歐洲也著手擬訂新規，希望將電動車的門把，都改為機械式門把，以改善安全問題。（葉柏毅報導）

其實電動車門把設計的源頭，可以追溯到近十年前，特斯拉執行長馬斯克拍板定案的一項關鍵決策，就是即使所有的工程師們，基於安全理由，希望保留機械門把，但馬斯克仍然明確要求，要全面採用電動車門把設計。

廣告 廣告

據彭博社報導，2016年，特斯拉正在趕工開發Model 3，在最後設計階段，多名工程師曾經主張，主張採用較為可靠的機械門把。當時，剛上市的Model X已經因為車門感測器故障，收到一連串客訴。不過，馬斯克仍堅持他的設計方向，要求新車幾乎所有功能，包括車門開啟，都應該要透過按鈕或觸控螢幕，以電控方式操作。而正是這項決定，也為特斯拉日後的安全隱患，埋下伏筆。

據彭博調查顯示，美國過去10年內，至少有12起事故，涉及特斯拉車輛在碰撞並起火後，乘員或救援人員無法順利開啟車門，至少造成15人死亡。面對日益升高的安全與監管壓力，特斯拉表示正著手重新設計車門把手，目標是更直觀地整合電動開啟與手動釋放機制。