傳牽線黃明志、謝侑芯性交易！JKF發聲駁斥：毫無關係

黃明志傳出和謝侑芯透過JKF牽線性交易。（圖／翻攝自黃明志、謝侑芯IG）





網紅謝侑芯上月22日在馬來西亞某飯店猝逝，據悉她生前和歌手黃明志討論拍片，豈料卻意外猝死，更牽涉到毒品等，當地警方宣布改以謀殺案偵辦，黃明志也於今（5）日到警局配合調查，不過有消息指出謝侑芯與黃明志是靠JKF牽線、兩人疑似有性交易，對此，JKF也發聲否認了。

謝侑芯日前被爆出倒臥於飯店浴缸內，身上覆蓋著一條白色浴巾，現場更搜出毒品，當地醫院初步調查死因為心臟病發作，黃明志則向警方供稱兩人於房間內討論拍片，事後該女子進入浴室沖澡，但卻遲遲未出來，黃明志進到浴室查看後才驚覺她失去生命跡象，立即實施CPR急救，但仍回天乏術。

廣告 廣告

不過由於整案疑點重重，馬來西亞警方近日宣布轉以謀殺案偵辦，隨著相關事件不斷爆出，外界也議論紛紛，有網友指出謝侑芯到馬來西亞是與黃明志有性交易，並且傳出JKF從中牽線。

對此，JKF發布聲明駁斥：「特此澄清：捷克論壇為開放性討論平台，任何人都可自由張貼廣告與分享內容，謝侑芯絕不是JKF女郎，與我們毫無關係。相關傳言實屬荒謬，絕無此事，請勿以訛傳訛。」



【更多東森娛樂報導】

●黃明志遭疑搬動謝侑芯遺體 大馬警懷疑：浴缸非第一現場

●黃明志捲謝侑芯命案！ 警查「性侵」結果出爐

●粿粿、王子同居三個多月 囂張挑釁吃定范姜一點

