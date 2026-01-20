傳獲美光授權1y奈米製程技術 力積電重訊回應了





力積電19日晚間發布重大訊息公告，針對媒體報導美光將授權力積電1y奈米DRAM技術，力積電表示，有關售廠及其他合作事宜，仍待後續協商、簽約之後，方可正式確定，為免外界被臆測性新聞誤導，特此澄清。

日前記憶體大廠美光宣布宣布與力積電簽署獨家合作意向書，將以18億美元收購力積電銅鑼P5晶圓廠的土地與廠房，而媒體19日報導，「據消息指出，美光已停產的1y奈米製程將授權給力積電，意味著力積電在大廠助力下DDR4量產將如虎添翼，為後勢營運注入成長大補丸」。

廣告 廣告

對於美光可能將1y奈米DRAM製程授權給力積電的傳言，力積電發布重大訊息說明，該報導屬於臆測性新聞，根據本公司與美光1月17日同步公布的意向書，有關售廠及其他合作事宜，仍待後續協商、簽約之後，方可正式確定。

以下為力積電重訊全文：

(6770)力積電-澄清媒體有關本公司之報導



1.事實發生日:115/01/19

2.公司名稱:力晶積成電子製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:電子時報

6.報導內容:

一月十九日電子時報報導【DDR4供需投下變數 美光授權1y奈米DRAM助攻力積電】「…，據消息指出，美光已停產的1y奈米製程將授權給力積電，意味著力積電在大廠助力下DDR4量產將如虎添翼，為後勢營運注入成長大補丸。」

7.發生緣由:

針對媒體報導美光將授權本公司1y奈米DRAM技術，根據本公司與美光一月十七日同步公布的意向書，有關售廠及其他合作事宜，仍待後續協商、簽約之後，方可正式確定。為免外界被臆測性新聞誤導，特此澄清。

8.因應措施:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清。

9.其他應敘明事項:無

（封面圖／翻攝自力積電官網）

更多東森財經新聞報導



郵局「存戶1新制」3/14上路 估114萬人受影響

蘆洲「蔥油餅夫婦」疑遭逆子砍死 小貨車看不到了 在地人不捨

地牛翻身！1:01 宜蘭發生規模4.7地震