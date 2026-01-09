傳王世堅「主動要求」參與柯韓會! 本人急澄清：收到院長邀請 但不出席

針對先前媒體報導「主動要求參加柯文哲與韓國瑜的會面活動」一事，民進黨立委王世堅今日( 9 日)受訪時緊急澄清，強調是收到韓國瑜的邀請，並決定以「避免模糊焦點」為由，不出席相關活動。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 前民眾黨主席柯文哲近期持續協助同黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》，並計畫於今 ( 9 ) 日拜會立法院長韓國瑜。就在此時，有媒體報導稱，民進黨立委王世堅在得知柯文哲將與韓國瑜會面的消息後，「主動要求參與相關會議」。針對相關消息，王世堅今天緊急澄清，強調自己受到韓國瑜的電話邀請，「並非主動要求」，並決定以「避免模糊焦點」為由，不出席相關會議。

繼上週現身立法院拜會朝野黨團後，柯文哲今日將出席與韓國瑜的會面，並準備針對《人工生殖法》的相關議題展開討論。在傳出柯文哲將與韓國瑜會晤的消息後，又有媒體報導稱，王世堅「主動要求」參與柯文哲與韓國瑜的會面活動，並計畫與兩人「敘舊」。

針對相關報導，王世堅今日受訪時強調「與事實不符」。王世堅表示，自己的辦公室在昨 ( 8 日 ) 接到韓國瑜院長的電話邀請，「並非我主動要求參加會晤」。為了避免模糊焦點，王世堅也決定今日將不會出席柯文哲與韓國瑜的會面活動，「我也在此向韓國瑜院長致歉」。

在談及《人工生殖法》的相關話題時，王世堅指出，陳昭姿先前就曾拜訪他的辦公室，並針對《人工生殖法》進行說明。王世堅表示，他認為台灣有針對相關議題修法的必要，「但考慮到社會上存在不同的聲音，每一個聲音都應該做為調整法案內容的參考」。

