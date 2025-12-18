傳王婉諭轉戰新竹市長⋯2026上演「綠黃合」？徐國勇：友善的黨可以談

記者劉秀敏／台北報導

2026新竹縣長選舉，國民黨立委徐欣瑩、現任副縣長陳見賢均表態爭取提名，民進黨籍竹北市長鄭朝方雖在民調領先藍營潛在人選，但是否出戰仍未明朗，近日則傳出時代力量黨主席王婉諭可能轉戰新竹市長，外界關注是否將上演「綠黃合」。對此，民進黨秘書長徐國勇今（18）日受訪表示，選對會正在討論中，會提名最適當的人選，「其他跟我們友善的黨，是可以來談的」。

針對2026新竹縣長選舉，日前艾普羅公司曾公布民調，鄭朝方支持度皆高於徐欣瑩、林思銘、陳見賢等藍營潛在人選，但究竟是爭取竹北市長連任或挑戰縣長大位，局勢尚未明朗；另一方面，王婉諭在角逐竹縣立委失利後，仍持續於竹縣耕耘，也掛出與縣議員參選人的合體看板，引發諸多聯想。不過，近日也傳出王婉諭有意轉戰新竹市長。

徐國勇今日應東吳大學政治學系之邀前往演講，針對媒體關注新竹縣市是否上演「綠黃合」，徐國勇表示，新竹縣市的部分，現在選對會正在討論中，民進黨會提名最適當的人選。

徐國勇說，至於跟其他黨，有一些可以協調、有一些可能無法協調，例如跟國民黨要怎麼協調？不可能叫國民黨不要選，「可是其他跟我們友善的黨，我們是可以來談的，不是不可以談。」當然民進黨會有各式方案，大家來協商，至於會由誰出來選，現在還沒有決定，選對會正在討論中。

