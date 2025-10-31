傳王子粿粿早同居 簡廷芮切割出軌男女

王子捲入粿粿婚外情風波。（資料照片）

簡廷芮昨發聲明強調不支持任何不當行為。（資料照片）

邱勝翊（王子）日前被范姜彥豐指控，介入他與粿粿的3年婚姻，令外界震驚不已。據悉，范姜彥豐之所以心寒，決定對外揭開婚外情的原因之一，正是粿粿4月自美國返台後就搬進王子住處。對此，王子、粿粿、范姜彥豐3人都未再回應。

徵信社業者張智博日前在網紅丹妮錶姐的Podcast透露，他正在負責一起「老婆出軌、3方當事人都是演藝人員」的案件，直言夫妻確定要離婚，「因為那個女生對老公完全沒尊重可言」，雖未明指他當時所說的人正是王子等人，但已於近日發聲：「放心，絕對可以支持范姜」。

而針對王子聲明中「我不是破壞家庭關係的人」、「超過了朋友間應有的界線」，范姜彥豐昨再發布4點聲明反擊王子，他指出「均有明確證據可供支持，亦必將證據於訴訟中適時提出，相關事件發生於婚姻關係存續中，不容既『不是破壞家庭』卻又『超過了朋友問應有的界線』之矛盾存在」。

范姜彥豐除了控訴妻子出軌王子，也心痛「身邊知情的幫你們隱瞞」，事後網友發現他IG退追跟粿粿、王子一起「美國行」的成員王品澔、簡廷芮，懷疑內情不單純。簡廷芮昨發出3點聲明，強調「絕對不會支持任何不當行為」，老公賴冠儒也轉發妻子聲明，寫道：「希望別再有任何不實指控影響我的家庭。」

簡廷芮表示，跟王子、粿粿和范姜彥豐都是朋友，「本人向來生活重心都在家庭與工作，並沒有與任何人有不當關係」，她指出，跟這些友人都有一段時間未聯繫，並不清楚實際的狀況，盼望外界勿過多解讀而影響到家人，也懇請大家給予應有的尊重與空間。