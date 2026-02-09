傳王滬寧會蕭旭岑定調統一 鄭麗文：編故事亂寫

（中央社記者劉冠廷台北9日電）媒體報導，國民黨副主席蕭旭岑近日會晤中國大陸全國政協主席王滬寧，王滬寧強硬定調和平框架的基礎必須是以中國統一為指針。國民黨主席鄭麗文今天說，這是編故事、胡謅亂寫，根本沒有談到政治敏感議題，也沒有各種壓力。

蕭旭岑日前率團赴中國參加國共智庫交流論壇活動，並與王滬寧會面。自由時報昨天報導稱，針對鄭麗文近日提出的「和平框架」，王滬寧首度明確指出，「和平框架的基礎，必須是以中國的統一為指針」、不容模糊地帶，期勉國民黨應以此為目標確實努力，提出更具體的行動。

鄭麗文今天接受網路節目專訪時表示，自由時報將蕭旭岑與王滬寧的談話內容亂編故事、胡謅亂寫，公然寫小說。

鄭麗文說，有關這次國共智庫交流論壇以及包括鄭習會，自由時報編過多少錯誤、自相矛盾的獨家新聞，但對長期觀看的讀者以及搞不清楚的外國人，都還以為寫的是真的，導致要花很多力氣，告訴大家是子虛烏有。

鄭麗文表示，這次是十分可貴的會談、交流，很多重大成果是她事先沒預料到的，她有感受到對岸巨大的善意與誠意，這是應該要珍惜的；所以要慢慢的穩下來，將善意、誠意擴大，慢慢改變兩岸，不是非要刀劍相向不可。

鄭麗文說，國民黨現在踏出的這一步，已超出原有的預期，根本沒有談到政治敏感議題，也沒有各種壓力，雙方都想要在既有基礎上擴大善意與誠意，所以提出的願景、交流與合作都具有前瞻性。

此外，談到日本首相高市早苗，鄭麗文說，高市早苗的政治路線會給東亞局勢帶來何種影響、有待觀察，她希望東亞往和解方向走，而不是對立的方向。站在台灣的立場，應先把自己顧好，讓台海無事，不管高市早苗狀況如何，相信全世界還是希望台海和平，一旦台灣淪為戰場，後果將不堪設想。

鄭麗文指出，日本是日本、台灣是台灣，台灣高度關注日本情勢發展，但台灣不能成為任人宰割、聽人擺布的棋子；在關注世界局勢時，不要妄自菲薄，台灣可以主動影響區域局勢，台灣絕對有戰略高度與價值。（編輯：蘇志宗、林克倫）1150209