傳王滬寧會蕭旭岑指和平框架基礎是統一 鄭麗文：亂編故事

媒體報導指國民黨副主席蕭旭岑日前訪中會晤中國全國政協主席王滬寧時，王滬寧指「和平框架」的基礎必須是以中國的統一為指針。國民黨主席鄭麗文今天(9日)表示，這是亂編故事，根本沒有談到敏感的政治議題，也沒有各種壓力，而是雙方在既有基礎上，擴大彼此的善意與誠意。

國民黨副主席蕭旭岑日前率團訪問中國參加國、共智庫論壇，並與中國全國政協主席王滬寧會晤。根據自由時報報導指出，針對國民黨主席鄭麗文近日提出的「和平框架」，王滬寧於閉門會議中首度明確表示，「和平框架」的基礎必須是以中國的統一為指針、不容模糊地帶，並期勉國民黨應以此為目標確實努力，提出更具體的行動。

鄭麗文9日接受網路節目專訪時表示，此次國、共交流讓她感受到對岸巨大的善意與誠意，並認為這是我方應該珍惜的，希望讓兩岸慢慢穩下來，再擴大誠意與善意，進而改變兩岸，讓兩岸不再非得要刀劍相向，希望能夠排除軍事衝突，達成和解、和平。

鄭麗文接著說，這是亂編故事，根本沒有談到敏感的政治議題，也沒有各種壓力，她並重申，雙方都在既有的基礎上，擴大彼此的善意與誠意，國、共會晤針對各項議題提出願景、交流與未來可能的合作，都是充滿前瞻性。

鄭麗文提到，若未來有鄭習會的話，重點是如何透過更直接的傳播，讓大家看見真相，這一點他們正在積極努力當中。