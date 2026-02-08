傳王滬寧談統一、鄭習會3月登場 蕭旭岑：每一字都是造假

今傳出「鄭習會」預定將於3月中舉行等消息，蕭旭岑駁斥造假。（資料畫面）

有媒體指出，「鄭習會」預定將於3月中舉行，並引述消息稱，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧日前與國民黨副主席蕭旭岑會面時，提及「框架和平的基礎，必須是以中國的統一為指針」。對此，蕭旭岑嚴正駁斥內容造假；國民黨發言人、新北市議員江怡臻則表示，目前尚未有相關消息，報導均屬臆測。

蕭旭岑與國民黨智庫副董事長李鴻源日前赴中國北京，出席國共智庫論壇，期間並與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會面，已於4日返台。

今日《自由時報》報導引述北京消息稱，中國「對台工作會議」將討論「鄭習會」籌備事宜，並指會議可能於3月中舉行；相關報導聲稱，王滬寧在與蕭旭岑會面時，強調「框架和平的基礎，必須是以中國的統一為指針」，且「不容模糊地帶」，並關切美台軍購及供應鏈合作等議題，期勉國民黨「應以此為目標確實努力，並提出更具體的行動」，該說法被解讀為回應國民黨主席鄭麗文日前提出的「和平框架」。

對此，蕭旭岑嚴正否認，直言相關內容造假，「每一個字都是編造的」，指出當天不僅有國民黨人士，還有多位專家學者與會，內容極易查證，呼籲媒體應堅守專業。至於「鄭習會」相關傳聞，國民黨發言人、新北市議員江怡臻表示相關報導均屬臆測。





