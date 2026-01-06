傳現身法院調解！范姜彥豐吐近況：比較難受

范姜彥豐於昨（5日）表示，「最近狀況比較難受」。（圖／翻攝自范姜彥豐 IG）





范姜彥豐爆出粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）外遇，離婚訴訟的風波至今仍未平息，范姜彥豐於昨（5日）透過社群平台表示，「最近狀況比較難受」。

范姜彥豐坦言近況

范姜彥豐在5日發布的新貼文中坦言，「最近狀況比較難受...你們懂得」，顯示離婚訴訟對他造成不小的心理陰影，不過他再表示「累歸累，保養還是要顧」，指出自己前陣子的作息不正常，導致膚況不如從前，透過讓「身體跟心靈都慢下來」的療程放鬆。

大批粉絲湧入留言，紛紛為其加油打氣表示，「好喜歡現在的精神狀態，有逐步恢復的感覺」、「越來越帥，好好保養，充實自己」、「范姜加油支持你」、「依舊很帥～」、「不要太帥ㄟ」、「哥又帥出新高度」。

回顧婚變風波，范姜彥豐於去（2025年）10月底透過IG發文，以「道德淪喪、婚內出軌」為題控訴粿粿，文中更直接標註粿粿及邱勝翊（王子）的IG帳號，痛批兩人假借朋友之名行逾矩之實，直言自己的真心和信任徹底被踐踏。

粿粿與范姜彥豐去年12月24日皆由律師陪同，現身士林法院家事法庭進行調解，據《ETtoday新聞雲》報導，長達1小時的協商過程並不平穩，傳出爭執聲大到法庭外都能聽見，顯見雙方立場僵持。調解結束後，粿粿先行快步離開，范姜彥豐則僅向媒體點頭致意，雙方均未對外發表言論。



