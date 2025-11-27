傳瑞幸咖啡12月強勢登台 經長龔明鑫：未禁止中資餐飲業

瑞幸咖啡將登台，經濟部長龔明鑫說，我國餐飲業未禁止中資。（圖：行政院提供）

中國大陸連鎖品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）傳出12月將強勢登台開店，透過彰化翁家的順昱控股公司以品牌代理方式引進。經濟部長龔明鑫今（27日）表示，我國餐飲業未禁止中資，但無論瑞幸咖啡是母公司來台設立分店、子公司，或由國內業者代理，都要符合法令規範並做申請，經濟部會密切注意該投資案是否符合相關規範，假設都符合，就尊重它商業行為。

龔明鑫表示，若採代理方式，台灣總代理商照理會支付一筆代理費用給品牌廠商，經濟部會去了解、查核其資金來源，以及實際運作狀況是否符合法令規定。至於順昱官網，目前已呈現瑞幸咖啡的字樣跟標誌，經濟部是否已主動了解？龔明鑫說，待有真正營業事實後，會去了解實際營運狀況，包括智慧財產權的授權狀況。

根據智慧局日前公布今年上半年商標統計，瑞幸咖啡早在2019年就首次來台申請商標，當年申請商標案6件；接著在2011年至2024年期間皆未申請；直到今年第2季再次來台申請商標30件，位居外國人申請商標量，排名第5。