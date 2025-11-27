傳瑞幸咖啡12月登台 龔明鑫：未收到申請 有營業就主動「了解」

網傳中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡(Luckin Coffee)12月將登台，而順昱控股公司在官網菜單上貼出瑞幸咖啡英文Logo與圖案，疑為其代理商。經濟部長龔明鑫今天(27日)表示，台灣沒有禁止中資餐飲業來台，但要依法申請，目前未接到瑞幸咖啡的申請；若要用代理形式登台也要符合相關規範，只要有營業事實，經濟部就會主動介入了解其運作情形，包括代理過程的資金流向等。

順昱控股公司在官網上披露首家旗艦店門市預計2025年12月登場，並在人力銀行網頁刊登招募咖啡店門市店長及副店長、咖啡師的訊息，不過，其官網菜單頁面中，多項飲品圖示皆有中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡的麋鹿標誌及「Luckin Coffee」字樣，引起各界關注瑞幸咖啡是否登台。

經濟部長龔明鑫27日主持經濟部業務會報，並在會前受訪指出，台灣沒有禁止中資餐飲業來台，因此瑞幸咖啡當然可以來台展店，但不論是母公司直接來台設立分店或是子公司，得要依法申請，目前經濟部未接獲相關申請。

龔明鑫表示，若要透過代理商來台，也必須符合相關規範，經濟部會密切注意，只要有營業事實，就會主動「了解」，包括智慧財產權授權情形以及代理過程的金流等。他說：『(原音)我們要看剛剛提到的資金來源，他代理他本身的資金來源，他是不是...照理說他要付給品牌廠商，而不是他拿到了品牌廠商的錢，類似這樣，我們還是要瞭解一下他實際運作狀況，是不是符合相關規定。』

至於媒體詢問，瑞幸咖啡登台是否對台灣業者帶來衝擊，龔明鑫則說，只要合法來台，經濟部尊重商業行為，且台灣本來就是一個開放市場，在合法前提下，歡迎全世界的飲食業者來台經營。(編輯：陳士廉)