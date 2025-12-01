傳瑞幸將進駐「APP恐洩個資」？龔明鑫：會要求遵守國內規定

先前傳出中國品牌瑞幸咖啡12月即將插旗台灣市場，首店將會落腳台北市南京復興商圈，不過有立委質疑，瑞幸咖啡的點餐APP疑似涉及個資收集，恐引起資安問題。經濟部長龔明鑫今（1）日回應，目前還未收到瑞幸咖啡來台投資的申請，可能是透過台灣代理商引進，承諾會要求代理商符合國內個資法規定，並持續關注業者做法。

近日疑似瑞幸咖啡代理商的順昱公司，透過人力銀行網站開出門市職缺，引發關注。民進黨立委邱議瑩今天在立院經濟委員會質詢時提及，瑞幸咖啡在美國要求顧客下載專屬APP點餐，不過該APP會搜集個人資料、聯絡方式、交易紀錄、電子郵件、定位資訊、簡訊及網頁瀏覽紀錄等敏感資訊，超出購買咖啡所需的範圍，質疑可能有個資外流的問題，喊話經濟部積極掌握相關議題。

對此，龔明鑫回應，目前並未接獲瑞幸申請國內投資的申請案，可能是透過代理商的方式引進台灣市場，不過經濟部將會要求業者符合國內個資法的規範，強調代理商屬於本國企業，就算代理國外品牌，仍須完全遵守國內規定，要求所有個資必須留在台灣，經濟部也將持續了解業者是否強制下載APP，以及如何搜集、運用個資。

責任編輯／馮康蕙

