傳產上班「年終17萬」！他嘆人生失敗曝存款…網傻了

生活中心／饒婉馨報導

一名在傳統產業工作的 37 歲網友發文感嘆，儘管今年領到高達17萬元的年終獎金，但算算全年收入仍不到60萬元。他透露自己即便擁有600多萬元的存款與股票，仍因沒車沒房且剛與女友分手，自嘲是「人生失敗組」，引發網友熱烈討論。





傳產月薪3.6萬領「年終17萬」！他嘆人生失敗組…存款曝光網驚呆

（圖／翻攝自Dcard）

年終獎金高達5個月！全年總收入卻讓原PO「想哭」

網友在《Dcard》平台分享，自己在傳產公司上班，月薪約為 3 萬 6 千元，扣除雜項後實領約 3 萬 3 千元。最近公司發放年終獎金，他領到 17 萬多元，相當於將近 5 個月的薪水，這在一般上班族眼中已是不錯的數字。然而，原PO卻高興不起來，他表示即便加上這筆獎金，整年的總收入還是領不到 60 萬元，讓他自覺薪資水平偏低，甚至直言「真的很哭」。原PO也進一步透露「存款加股票大約六百多萬元，沒車沒房，最近和交往多年的女朋友分手，感覺人生無望，現在三十七歲了，也不知道能去哪裡」，最後還稱自己是人生失敗組。

（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網）

貼文曝光後，瞬間引發廣大網友留言「我怎麼覺得你這條件還不錯啊⋯」、「你股票加存款超過六百多萬，覺得是人生失敗組也太誇張了吧」、「比你慘的，我敢說超過一半以上」、「這個存款已經贏很多人了」、「年終有5個多月其實蠻好的」。；有一派人認為原PO根本是假抱怨真炫耀，「只是想要人捧，真無聊，炫這個有什麼用嗎」、「你可以炫耀你的年終有快五個月」；一名網友分析「這裡是都剛出社會新鮮人嗎⋯看到6百萬就覺得不錯，沒車沒房+不到4萬的工作欸，加上也不年輕了⋯這還不絕望嗎⋯」。





原文出處：傳產月薪3.6萬領「年終17萬」！他嘆人生失敗組…存款曝光網驚呆

