傳產吃不到AI大補丸 股市靠台積電撐盤 專家發警訊

財經專家阮慕驊感嘆，台積電類股在AI大補丸下不斷飆漲，傳產難以翻身。（圖：shutterstock／達志）

今（8）日台股盤中一度漲逾150點，隨後指數翻黑，不過台積電上漲10元達到1685元，將大盤穩穩撐住，終場台股僅下跌74.92點。財經專家阮慕驊表示，台股明明有65％的股票在年線之下，只有吃到AI大補丸的公司股價不斷上漲，且未來這種狀況只會越來越嚴重，讓他有感而發。

阮慕驊今日在臉書表示，台股市值雖然達百兆，但有65％的股票在年線之下、乏人問津，只有吃到AI大補丸的公司，股價可以一直飆漲，如台積電市值逼近44兆元，佔台股權重43％，這種現象在全球都絕無僅有，標普500指數第一大權重的輝達，佔比也不過7.3％而已。

阮慕驊指出，過去大家都說行行出狀元，但股票市場卻不一樣，水泥、鋼鐵、塑化、紡織等傳統產業，很少有股價上百的，電子、半導體、資通訊類的股票，股價幾百上千元的卻很普遍，雖然股票可以隨時自己挑選，但工作卻沒這麼好換，「在傳產和服務業工作的千萬勞工，能換去台積電上班？」

阮慕驊感嘆，俗話說男怕入錯行，如今父母是否要從小就告訴孩子，半導體是長大以後的第一出路，台灣價值應該鼓勵各行業齊頭並進，讓孩子適性適才，還是全部唯利而論，力拚台清交成電機系，「AI未來只會讓這種情況加劇，您看懂了嗎？」

網友則說「這兩年就是AI在紅，這是難免的，但以後很難說吧」、「之前有老闆說他本業雖然不好，但錢都有拿去買台積電，這也是一種選擇」、「這才是正常人對於股市的解析，而不是整天喊台股3萬點、台灣經濟很好之類的鬼話」、「台股真的得了台積病」。

