傳產工作佔全台逾3成人口…洪申翰喊話「藍白不要擋台美協議」：不要讓傳產雪上加霜

台美關稅協議預計在未來數週簽署，不過有關在野黨可能在立法院杯葛的說法頻傳，協議有可能破局一事令外界不安。對此，勞動部長洪申翰今（22日）上電台節目《新聞放鞭炮》喊話，希望藍白不要擋台美協議，受協議幫助最大的是傳統產業，各政黨應該把目光放回基層民生需求，在野要幫民眾多思考一下。

提到目前台灣經濟Ｍ型化，洪申翰表示，大家都很關心分配的問題，確實薪資高的人成長很快，薪資較低的人辛苦一些，所以說這次貿易協議可以簽下來，讓關稅稅率下降就能很大程度幫助傳產的勞工。

洪申翰指出，科技業、半導體產業的從業人口大概100多萬人，而傳產可能接近800萬人，雖然看產值的比例沒有像科技那麼亮眼，但傳產滋養了很多台灣的就業人口，因此他認為幫助傳產應是很優先的事。



對此，洪申翰也喊話，真切希望貿易協議簽下來，送立法院審議以後，藍白不要阻擋，因為擋了就會讓原本辛苦的傳產雪上加霜。他說，現在整個政治的氛圍還有很多的矛盾或是對立，可是他們真的希望攸關基層民生的案子，在野黨也要幫民眾多思考一下。



洪申翰直言，一直在講到GDP多亮眼，但傳產的人仍然很辛苦，正是因為知道辛苦，所以這一次貿易協議對傳產的幫助才如此重要，今天大家在某些政治主張可以不同，但都應該把目光回歸到一些最基層的民生需求，還是希望在此方面找到在國內政黨間的最大公約數。



提到總預算卡關，洪申翰指出，像是生育補助每個人加發到十萬、育嬰留停的獎勵金等預算，還有到國外爭取較好的外籍人力的新計劃，如果沒有預算來執行，即便去年預算可延續性支用，但新興計劃上就會遇到比較多的問題。

