傳產想在AI分一杯羹 謝金河：翻身機會來了

[NOWnews今日新聞] AI題材由電子股向傳產族群延燒，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文以美國玻璃大廠康寧為例，因接到Meta光纖訂單推升股價由7.36美元漲到113.99美元，點名線纜、鋼鐵等2類傳產，只要從技術升級著手，也能在AI賽道上找到位置。

謝金河指出，美國股市出現一檔奇兵，Meta為了建置30個資料中心，下給康寧60億美元的光纎定單，康寧股價一度大漲至113.99美元，市值衝高到961.06億美元。

兩個月前謝金河到康寧在中科園區的生產基地和全體員工演講，一開始就稱讚這是一家跨過兩個世紀，而且不斷與時俱進的優秀公司。康寧在1851年創立，大家印象中有康寧鍋（CorningWare）、大猩猩玻璃，這次Meta下的是光纖的訂單，這個時候大家終於發現康寧也是AI軍備競賽賽道上的重要成員。

謝金河指出，康寧從玻璃起家，他在中科看到康寧的廠房非常遼闊且壯觀，除了傳統玻璃，康寧的玻璃基板有絕對的優勢，康寧在台灣還有一個光通訊事業部門，康寧在台灣已經25年，是投資台灣比重很大的外商。

謝金河認為，康寧從傳統產業轉型，股價在2008年曾經跌至7.36美元，這幾十年間，股價大多盤旋在30到50美元之間，次跳升而上是光的產業發揮威力。在AI的建置未來將進入光的時代，傳統從電線電纜的傳輸進入光的時代，這兩年股市最大爆發的族群，矽光子也是其中之一。最近外資分析師給光聖目標價一下子調升至3000元，這是一個大時代。

謝金河回憶，過去日本股市漲最多的也是光通訊相關的公司，像藤昌從500漲到21680日圓、古河電工從1620漲到13070日圓、住友電工從959漲到7215日圓，三菱材料、三井金屬等漲幅都很可觀。

謝金河表示，最近生產特殊鋼材的神戶製鋼在2017年曾發生舞弊事件，這些年生產高品質的特殊鋼材，股價再創歷史新高。這些都給台灣的線纜，鋼鐵產業找到新的元素，從技術升級著手，在AI賽道上找到位置，像今年南亞科技照亮南亞、華邦電拉起華新，很多的傳統產業會像康寧一樣，找到未來的新出路！

