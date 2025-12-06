傳產接棒台股週漲354點 它回神了逆襲漲4%奪冠！

[Newtalk新聞] AI、伺服器、高速傳輸以及國防科技等多重動能帶動下，市場走勢呈現分歧但仍具長線成長潛力。整體來看，半導體供應鏈自2025年起逐步步入健康循環，包括IC設計、晶圓代工、記憶體、PCB與散熱等領域皆展現出不同程度的復甦跡象；同時，AI PC、AI伺服器與軍用無人機等新興應用亦正成為產業的重要推升力道。 以下是國泰證期今天(5日)早盤後整理解析市場聚焦個股名單與產業動向，包括面板驅動IC、RF、伺服器、記憶體控制器、高速傳輸、GaN化合物、PCB與散熱等主要族群，評估其2025–2026年的成長展望與獲利能力。 嘉晶 (3016) 台積電退出GaN，力積電代工。2026年切入AI伺服器，EPS 0.25/1.31元，維持買進。 聯陽 (3014) 毛利率53.1%，EPS 2.36元。4Q25營收估季減15%，毛利率持穩。2025/2026 EPS 8.9/9.07元，維持買進。 聯詠 (3034) 25年營收估衰退2.08%，26年年增6.1%。EPS 26.39/29.28元，維持中立。 穩懋 (3105) 11月營收16.21億元，年增29.6%。4Q25營收4

新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話