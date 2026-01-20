傳產月薪3.6萬！他「年終領17萬」哀嘆人生失敗 網看存款傻了

生活中心／彭淇昀報導

歲末年終將至，不少公司都陸續發放年終獎金。有網友表示，自己在傳產工作，月薪約3.6萬，扣到雜支實領3.3萬，而這次公司發的年終獎金領了17萬多，但算下來他仍不滿意，「整年工作收入還不到60萬，真的很哭」，甚至哀嘆自己是人生失敗組。

原PO月薪3.6萬，年終17萬多，但他仍認為自己是人生失敗組。（示意圖／資料照）

原PO在Dcard上發文表示，現年37歲的他在傳產上班，月薪3.6萬，扣出雜支細項實領3.3萬，不過這次公司年終獎金發了17萬多，但換算下來整年的工作收入還不到60萬，讓他有些崩潰。

原PO坦言，自己的存款加上手上的股票，加總大約600多萬，沒房沒車，且最近和交往多年的女友分手，讓他頓時陷入低潮，「現在37歲了，也不知道能去哪裡…人生失敗組」。

貼文曝光後，立刻掀起討論，不少網友認為原PO的待遇已經算不錯了，「年收入60萬，如果以前工作沒有更高，37歲能存到600萬滿厲害的。也可能是很自律定期定額，能堅持也是很厲害」、「看來我真的待過太多鬼公司，年終至少5個月的傳產欸（以你的月薪來說蠻多的），我真的沒遇到過」、「我怎麼覺得你這條件還不錯啊」。

還有網友表示，「存款加股票600萬，你感覺無望？不買房結婚生子，你幾乎可以環遊世界了欸」、「你可以炫耀你的年終有快5個月」、「往好處想，單身沒有那麼多煩惱，不用擔心要結婚、要買房買車，單身以後不想找對象，你的存款想要花錢找快樂的話，足夠快樂到死了，600萬自己一個人花，香到爆，這筆錢再丟進股市滾錢，比你本來上班賺的錢還快」。

