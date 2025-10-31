傳產止跌 9月製造業景氣燈號終結連4藍 川習會緩和美中爭端

台灣經濟研究院今天(31日)公布9月製造業景氣燈號由代表景氣「衰退」的藍燈轉為代表景氣「低迷」的黃藍燈，學者分析，除了AI及消費性電子產品備貨需求帶動外，傳產進入年底採購旺季，出口年增率由負轉正，高科技與傳產景氣分歧略有縮小。

台經院31日公布9月製造業景氣信號值由8月的9.57分，增加1.49分，至11.06分，燈號由代表景氣「衰退」的藍燈轉為代表景氣「低迷」的黃藍燈，結束連續4個月的藍燈，分數是今年5月以來新高。

台經院助理研究員方俊德受訪時分析，9月製造業景氣信號值較上月明顯改善，除了科技產品受AI應用及消費性電子產品備貨需求推動，出口、接單動能延續。傳產產品也因進入年底採購旺季，備貨需求增加，出口年增率由負轉正成長。同時新台幣匯率延續上月續貶格局，及美國降息效應延伸，製造業廠商對當月及未來半年悲觀看法較上月調查明顯減少。他說：『(原音)對台灣來說，科技業在AI應用及消費性電子新品拉貨需求支撐下，景氣動能可望延續；傳統產業也受年底採購旺季而出現回溫跡象，使高科技與傳產景氣分歧略有縮小。』

展望未來，方俊德指出，近期美國總統川普與中國國家主席習近平在韓國釜山舉行雙邊會談，會後，川普宣布美國將調降針對中國因芬太尼問題所加徵的部分關稅；中方承諾恢復採購美國黃豆、暫緩實施稀土出口管制，並加強管控芬太尼流入海外的情形。整體而言，「川習會」為持續升溫的貿易緊張關係帶來一定程度的緩和。

不過，方俊德也強調，由於相關協議細節尚未敲定，全球經濟前景仍充滿不確定性風險，且台美關稅談判尚未取得具體進展，美國關稅對全球影響逐漸擴大，製造業廠商對景氣展望仍持審慎態度。