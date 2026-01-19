傳產用AI轉型盼解缺工窘境 經濟部開專班培訓

將原料放進模具成型，另一頭還要進行拋光塑型，彰化隴鈦銅器超過9成的水五金產品以外銷為主，去（2025）年一度因為美國對台課徵高達32%關稅影響訂單，面對國際市場挑戰越來越嚴峻，引進了AI，讓整體效率及產品合格率大幅提升。

隴鈦銅器總經理吳竟瑋表示，「成本降低，不會說我們為了一個不大量的產品，投資一大筆錢，就是不划算這樣。」

彰化也是農業大縣，在地的農業科技公司也透過導入AI應用，不僅讓農產製程縮短4成，也讓營收有顯著成長。業者表示，透過AI應用分析，讓效率得以提高。

廣告 廣告

宜展科技農業執行長林佑澤說道，「學習AI後，讓我們整個公司AI應用大爆發，整個產銷、冷發材、資訊品質，這些公司治理的7大面向，我們全部都有應用到。」

經濟部中小及新創企業署長李冠志說明，「AI在特定領域的應用，比如說產品要如何開發、如何做更好的驗證、如何做更精準的品管等等這方面，來做能力的再提升。」

AI應用不侷限於高科技，也讓傳產有轉型機會。經濟部表示，傳產大多屬中小微型企業，普遍都有缺工、缺人才困境，也到了轉型的時機點。從去年5月起開設AI實作專班後，讓AI可以涵蓋16個傳產領域，以數位轉型增加競爭力。

學者表示，面對AI浪潮，企業也應該著重人才培育。

國立中興大學應用經濟系特聘教授張嘉玲指出，「AI就像你的助理一樣，你有問題可以隨時問它，AI不是來取代你的工作，而是來幫助你的工作做得更好。」

亞太商工總會執行長邱達生認為，「經營管理方式，怎樣讓一些不必要的成本能夠調整，這個都可以做的呀。」

學者認為，如何使用AI走出新的方向，將成為產業轉型的新課題。而AI的應用還是回歸以人的需求為本，相關產業若懂得如何使用，將成為促進升級的利器。