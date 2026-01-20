傳產男月薪3.6萬 自嘲「失敗組」 總資產一曬眾人跪了

近日不少公司發放年終獎金，一名37歲男網友分享，他在傳產公司工作，月薪僅3.6萬元，但今年年終獎金高達17萬元，平時靠著存股累積，目前總資產約600萬元。貼文引發討論，不少網友計算後驚呼，年終幾乎相當於5個月薪水，而月薪不到4萬元卻能累積600萬資產，實在很厲害。

一名男網友在Dcard上分享，他在傳產公司工作，月薪約3.6萬元，扣除勞健保後每月實領約3.3萬元，年收入不到60萬元，但今年卻領到約17萬元年終，幾乎相當於5個月薪水。

廣告 廣告

原PO透露，靠著存款與股票累積，個人資產已達約600萬元，但他坦言，37歲仍沒車沒房，最近又與交往多年的女友分手，讓他一度感到人生無望，甚至自嘲成了「失敗組」。

貼文引起熱烈討論，有網友認為，月薪3萬多卻能累積600萬資產相當厲害，也有人指出，年終17萬幾乎相當於5個月薪水，這樣的表現已贏過很多人。許多網友紛紛鼓勵原PO，「不買房不結婚幾乎可以環遊世界」、「別這麼悲觀，你早就贏過一票人」、「能存到這麼多，不簡單」、「這薪水1年可以存40萬，根本是天才小釣手」、「根本是人生勝利組」、「年收入60萬，37歲能存到600萬滿厲害的，應該是很自律的人」。

更多中時新聞網報導

澳網》三大賽皆百勝 唯有喬帥

防急診壅塞 春節開特別門診

雷嘉汭罹病入夜發作 眼頸腫一圈