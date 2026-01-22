即時中心／廖予瑄報導

台灣傳統產業正面臨數位轉型與 ESG 永續經營的雙重挑戰，不少基層業者坦言，研發經費負擔沉重，成為升級轉型的一大關卡。民進黨立委林岱樺也長期關注產經發展，其國會辦公室也在今（22）日舉辦「CITD協助傳統產業技術開發」說明交流會，盼透過實務媒合，打破中央資源與地方資訊落差，協助業者精準爭取研發補助，減輕轉型壓力。





林岱樺透過國會辦公室表示，她過去走訪基層時，經常聽到業者反映「有技術、有想法，卻卡在研發經費太重」等問題，「傳統產業不僅是台灣經濟的根基，更是支撐出口與就業的重要力量」，因此在邁向淨零碳排與數位化的關鍵時刻，政府必須提供更具體、可落地的後援，才能協助產業真正「轉骨升級」。

廣告 廣告

雖然林岱樺今日因公務行程未能親自出席說明會，但也已指示團隊主動扮演「對接平台」的角色，協助業者理解中央補助政策，將制度資源轉化為產業升級的實質動能。她認為，台灣傳產不能只停留在技術或製程改善，更要具備永續與國際競爭的長遠視野，「而國會辦公室舉辦說明會，正是希望協助業者掌握申請關鍵，讓政策資源真正用在刀口上。」





快新聞／傳產研發壓力大！林岱樺辦說明會助企業「轉骨升級」

林岱樺國會辦公室舉辦「CITD協助傳統產業技術開發」說明交流會。（圖／林岱樺國會辦公室提供）





此外，多位企業代表也紛紛在說明會中指出，過去對中央補助計畫常感到門檻高、流程複雜，此次透過國會辦公室的說明與媒合，明顯降低資訊不對稱，也更清楚實務操作方向。

最後，林岱樺重申，業者在第一線拚經濟，她會在後方持續推動政策與制度優化，讓政府資源成為產業轉型最堅實的後盾，「與傳統產業併肩同行，共同開創台灣產經發展的新局。」

原文出處：快新聞／傳產研發壓力大！林岱樺辦說明會助企業「轉骨升級」

更多民視新聞報導

基隆惡火奪命！詹能傑拔罩救人殉職 消防員曝「這物」比共生面罩安全

總預算遭惡卡恐衝擊國訓中心建設 李柏毅喊話：別只在比賽時才重視體育

藍白快看！AIT說重話「自由有代價」 谷立言：軍購案至為關鍵

