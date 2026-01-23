傳產研發壓力大！讓政策資源用在刀口上 林岱樺：政府當後援協助「轉骨升級」 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

台灣傳統產業正面臨數位轉型與ESG永續經營的雙重挑戰，不少基層業者坦言，研發經費負擔沉重，成為升級轉型的一大關卡。長期關注產經發展的民進黨立委林岱樺，於昨（22）日由其辦公室舉辦「CITD協助傳統產業技術開發」說明交流會，盼透過實務媒合，打破中央資源與地方資訊落差，協助業者精準爭取研發補助，減輕轉型壓力。

林岱樺表示，過去走訪基層時，經常聽到業者反映「有技術、有想法，卻卡在研發經費太重。」她指出，傳統產業不僅是台灣經濟的根基，更是支撐出口與就業的重要力量，在邁向淨零碳排與數位化的關鍵時刻，政府必須提供更具體、可落地的後援，才能協助產業真正「轉骨升級」。

雖因公務行程未能親自出席說明會，但是林岱樺強調，已指示國會團隊主動扮演「對接平台」角色，協助業者理解中央補助政策，將制度資源轉化為產業升級的實質動能。她認為，台灣傳產不能只停留在技術或製程改善，更要具備永續與國際競爭的長遠視野，而國會辦公室舉辦說明會，正是希望協助業者掌握申請關鍵，讓政策資源真正用在刀口上。

說明會現場互動熱絡，多位企業代表指出，過去對中央補助計畫常感到門檻高、流程複雜，此次透過國會辦公室的說明與媒合，明顯降低資訊不對稱，也更清楚實務操作方向。

林岱樺最後重申，業者在第一線拚經濟，她會在後方持續推動政策與制度優化，讓政府資源成為產業轉型最堅實的後盾，與傳統產業併肩同行，共同開創台灣產經發展的新局。

