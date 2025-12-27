傳產老闆發文恐嚇「人死不夠多」 檢2天起訴

新北市 / 綜合報導

張文犯下震驚社會的隨機攻擊案引發社會不安，沒想到23日有一位游姓男子使用手機登入臉書帳號，以本人名義寫下多句恐嚇言論，讓民眾人心惶惶，經過調查局新北市調查處追查後發現，這位游姓男子大有來頭是念國立大學EMBA碩士學歷，更是一間傳統產業公司的負責人，疑似因為多年前曾和同學發失糾紛，心懷不滿才做出不當行為，事後檢方火速在2天內偵結，將游姓男子以涉犯恐嚇公眾等罪嫌起訴。

身穿黑色西裝外套搭配白色襯衫，將高大身材襯托得更加挺拔，他是46歲游姓男子，會被上銬帶回全是因為他被查到，在張文隨機攻擊案發後，上網PO出恐嚇言論，游姓男子在臉書上公開寫下，我全都不要，還口出威脅表示，全部下地獄永世不得超生，最後還寫到，我要趕進度了人死的不夠多。

文章中不只點出自己曾就讀的學校，還點出特定人士的姓名，不當言詞引發社會不安，也讓民眾人心惶惶，檢調追查，發現游姓男子擁有國立大學EMBA碩士學歷，還是一間傳統產業公司的負責人，疑似因為三四年前與EMBA的同學發生糾紛，心懷怨念。

看到北捷事件後，23日中午在公司內用手機登入臉書帳號，以本人名義寫恐嚇言論，新北市調查處發現後，循線找到將游姓男子，火速將他拘提到案，桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說：「經檢察官拘提到案後，認被告涉犯刑法恐嚇公眾罪嫌，於近日偵結起訴。」

非本案律師葉恕宏說：「依照刑法第151條規定，若行為人以文字，影像或其他方式，對於公眾或不特定多數人發出恐嚇，且內容足以使一般人心生畏懼，就構成恐嚇公眾罪最重得處兩年以下有期徒刑。」網路世界看似自由，但若是逾越法律界限就可能面臨法律責任，這次游姓男子在網上散播恐怖言論，如今也要為自己的行為付出慘痛代價。

