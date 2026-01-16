傳產訂單回不去 府邀行庫商對策

輸美對等關稅降為15％，傳統產業總算鬆口氣，但對遲半年的稅率，有些訂單已難回去，總統府發言人郭雅慧昨天表示，總統賴清德與行政院長卓榮泰等執政團隊，邀集8大公股行庫董事長舉行專案會議，聚焦中小微企業與產業所面臨的挑戰與資金需求，盼透過政府與公股金融體系協力，提出具體政策解方。

知情人士透露，16日會議主題與因應台美關稅進度無關，而是早就安排好的專案會議。

對輸美對等關稅降為15％；紡拓會祕書長黃偉基指出，關稅由原先的20％＋N，降到15％，對國內輸美的化纖、織布廠是正面的。但輸往非美市場的紡纖品，面臨最大的阻礙、挑戰是中國大陸紡品的傾銷，關稅反而是其次。

國內上中游紡纖廠表示，台廠目前直接銷美的紡纖品不多，而且許多企業都已移到東南亞等國外生產，所以對等關稅降為15％，上中游紡纖廠應該會是「正面看待、廠商心理壓力可望減少，但實質幫助不大」。

上中游廠認為，以國內現有產業鏈來看，上中游的主要紡纖原料都已被中國大陸低價、大量傾銷給打斷了，國內廠家的訂單都被東南亞、大陸搶走，產業鏈已斷，對美關稅下降對上中游廠應沒有實質上的助益。

國內主要加工絲廠力麗總經理陳漢卿表示，集團目前只有加工絲廠輸美，對美關稅降為15%，預期對訂單會成長些、出貨量應會增加。

另外有些中上游廠如遠東新，之前為降低關稅的衝擊，已加強對越南等東南亞、美國的投資，從台灣直接輸美的量也已降低，因此，這次對美關稅降為15％，可能只會增加直接輸美的訂單。

至於國內的紡纖下游廠、主要是成衣產業，由於多數都已移往東南亞、中東、非洲等地建立產線。市場預期，台灣輸美關稅降為15％，對成衣產業沒有直接影響。

成衣廠指出，整體來看，輸美關稅降為15％，應還是偏向正面的。短期效果可能沒那麼明顯，中長期還要是看客戶是否會因此對台廠友善些，多增加一些訂單。