傳產金主應訊承認匯款千萬 證實凱思幕後老闆正是黃國昌

民眾黨主席黃國昌遭爆出自2022年起雇用「狗仔集團」跟監政敵已近三個月，然而至今仍未對藉由人頭公司拿錢辦事涉收賄及指揮狗仔跟監政敵等爭議做出說明。今（16）日週刊報導，一名傳產金主已向檢調證實，在2022年曾受黃國昌請託，匯款1千萬元至「凱思國際」後即遭轉注資《民報》（現已更換經營團隊，與黃國昌無關）；不僅坐實黃國昌為凱思與《民報》的實際掌控者，更揭露掛名負責人李麗娟等人，僅是聽命行事的人頭。

根據《鏡週刊》今日報導，過去與黃國昌往來密切的一名傳產金主，近日以證人身分悄悄赴檢調單位製作筆錄。知情商界人士透露，該名金主在應訊時，對過去幾年金援黃國昌之舉毫不避諱；該金主向辦案人員表示，他對黃的索要可說是有求必應，「宛如土地公」，二人互動也非常緊密。

知情人士透露，金援黃國昌的情事曝光後，讓這名台派金主承受來自政商界友人的強大抨擊壓力，紛紛指責、追問他為何金援黃國昌？他應訊時也和盤托出，起因是當時綠營決策高層出面拜託，不要讓不支持民進黨的力量轉而支持國民黨，盼贊助2015年剛開始投入參選汐止立委的黃國昌。

知情商界人士則向週刊表示，金主作證時提到，這幾年陸續提供給黃國昌的銀彈奧援「已逼近億元」，且每筆錢都有金流紀錄。黃在2022年時以週轉為名，向金主借款1千萬元，並指定匯入「凱思國際」的帳戶。

然而收到錢後，凱思卻立刻將錢匯走用以注資《民報》。報導指出，掛名凱思國際負責人的李麗娟與該金主也互不認識，加上金主本來就不想投資《民報》，匯款1千萬元至凱思國際是依照黃的意思。

報導指出，即便前中央社記者謝幸恩在應訊時避重就輕，迴避黃國昌扮演的角色；然而，金主作證已證實黃才是「凱思國際」的幕後老闆，李麗娟只是聽命行事的人頭，「凱思國際」儼成黃國昌隱匿資金的洗錢工具。

