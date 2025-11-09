傳產面臨多重夾殺 學者建議籌設主權基金助轉型

主計總處日前上修今年全台經濟成長率預測有望達5%。學者強調，台灣經濟雖靠高科技支撐，但傳產面臨中國傾銷、新台幣匯率、美國關稅等多重夾殺挑戰，隱憂仍在，他建議政府考慮籌設主權基金，將大部分財源用於財富投資，並以其獲利支援傳產進行二次轉型升級，才能為傳產謀求下一個春天。

中經院副院長王健全指出，今年AI(人工智慧)等新興應用暢旺，帶動AI伺服器、半導體需求，使得台灣今年經濟數據表現不俗，但這也凸顯科技業、傳產兩樣情的發展格局，尤其機械、金屬、鋼鐵等傳產面對匯率壓力，以及中國產能在全球低價傾銷、美國關稅等多重挑戰，壓力沈重。

王健全表示，短期內企業可透過遠期外匯、外匯選擇權來降低風險，長期則要加速研發、提升競爭力，且要設法切入AI、自動化、機器人、重電、半導體等利基領域，提升附加價值。但他也坦言，若要單靠企業自行努力做升級轉型、分散市場，難以快速因應挑戰。

王健全建議政府協助產業分散出口市場、建立海外區域經貿運籌基地，並設法與理念相近國家結盟，鏈結美國再工業化、非紅供應鏈；另一方面，也可考慮籌設主權基金，由政府、民間共同出資，民間主導來增進效率，主權基金大部分資金可做財富投資，並將投資收益用於協助傳產二次升級轉型。他說：『(原音)傳產迫切需要一些關鍵技術，特別是怎麼樣跟半導體接軌、AI接軌，數位轉型、綠色轉型都需要錢，很多人都認為是主權基金就是一個財富投資，你比如說財務投資有比較高的報酬率，可能是7%、8%，但是產業政策的投資報酬一定會比較低啦，所以你用比較高報酬率來支援一些傳統產業，或甚至一些科技的產業政策升級轉型，追求國家永續成長、永續經營。』

王健全強調，傳產當前雖有多項挑戰，但危機也是轉型的大好契機，政府、民間都要付出努力，從升級、跨域轉型結合政府資源投入、政策引導，才能大破大立，迎來另一個春天。(編輯：楊翎)