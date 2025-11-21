傳病危兩天！45歲《麻辣教師》女星醒了 工作團隊證實：意識已恢復
記者陳宣如／綜合報導
日劇《麻辣教師GTO》演員希良梨19日傳出病危消息，引起日台劇迷高度關注。她的幕後團隊21日透過官方IG更新狀況，證實希良梨已順利恢復意識，並以團隊名義向外界報告最新近況。
希良梨的官方帳號於今（21）日在IG發布聲明，內容寫道：「讓各位感到擔心與造成困擾，在此深表歉意。因為已經平安恢復意識，特此向大家報告。」該貼文由她本人與經紀團隊共同以「希良梨團隊」名義發布，向關心她的粉絲與大眾同步進度。
消息一出，大批粉絲湧入留言區傳達祝福，不少人寫下「終於放心了」、「一直很擔心，能活著真好」、「希良梨能夠恢復意識真的太好了」等話語，表達對她的復原感到欣慰。
因演出日劇《麻辣教師GTO》中的女學生「水樹奈奈子」一角走紅的希良梨，在人氣上升時因罹癌而短暫淡出演藝圈。時隔多年後再度面臨健康挑戰，也讓外界特別關心她的動態。今年3月，她曾在IG公開與山崎裕太、小栗旬、窪塚洋介等共同演出的舊照，並提到山崎裕太曾主動傳訊息關心她的健康狀況，當時也引發劇迷留言為她加油打氣。
另一方面，根據《東京體育報》報導指出，反町隆史主演的《GTO》續篇正於檯面下默默籌備，目標於2026年7月夏季檔推出。去年播出的特別篇《GTO Revival》廣受好評，希良梨因身體因素未能參與，新作是否會有更多初代班底回歸，也成為部分觀眾討論的焦點。
更多三立新聞網報導
才宣布退圈！45歲女星爆「癌症轉移」病情惡化 經紀人認了：正處於命危
45歲女星二度罹癌傳病危！飽受化療副作用折磨 才崩潰吐心聲
53歲體育主播不畏癌症！下班回家後竟猝逝「真正死因曝光」電視台證實
35歲「超級男模」爆病逝！抗癌2年不敵病魔 親哥悲痛證實死訊
其他人也在看
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 7 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤婚宴日期曝光！ 婚紗照甜吻秀鑽戒
許瑋甯和邱澤2021年登記結婚，並於今年八月產下兒子，婚後生活幸福甜蜜的兩人，即將於11月28日舉辦婚宴，地點選在文華東方，婚紗照也跟著曝光，只見邱澤甜蜜親吻妻子的手，許瑋甯也秀出超大鑽戒，甜蜜滿分。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
劉品言生了！曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們兩位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
玄彬、孫藝珍奪青龍獎影帝后！夫妻甜蜜相擁 首度公開兒子本名
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國影壇盛事第46屆青龍獎頒獎典禮於昨（19）晚圓滿落幕，而今年最大的看點莫過於玄彬、孫藝珍時隔5年於舞台上同框，且當晚...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨家／牆倒眾人推！羅志祥：跌到谷底才看清楚「誰離誰留」
2020年，羅志祥的人生彷彿被按下「暫停鍵」，一場突如其來的「毀滅式分手」，不只終結了他與前任的感情，更在網路輿論發酵下，將所有與他相關的行為都放大、扭曲、重新定義。然而「牆倒眾人推」，他在出事後深刻體驗這句話，「在低谷時，誰離誰留，一切都很真實，那一刻我才發現，原來以前看到聽到，很多都是假的」。鏡報 ・ 1 天前
鬼怪經典台詞「元斌、玄彬、金宇彬」 娶走美女老婆全死會
韓國男神金宇彬昨日（20）下午在官方Fan Café親筆信曝震撼彈，宣布和公開交往10年的女友申敏兒結婚，消息引爆韓網瘋狂送上祝福。金宇彬歷經罹癌停工、事業暫停，所幸女友申敏兒不離不棄陪他走過化療低潮，早已是粉絲公認的「彬嫂」，昨日放送結婚喜訊，收穫粉絲祝福。自由時報 ・ 6 小時前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／林依晨隔22年再戰影后！合體劉若英 自爆老公缺席原因曝
2025第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22）日登場，今舉行入圍午宴，準影后林依晨、方郁婷、劉若英、高伊玲難得同台。劉若英笑說好久沒有參加金馬，「午宴一來就遇到好多老朋友」，心情相當輕鬆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 34 分鐘前
范姜彥豐曝近況「努力修補」 拾起碎片面對現實
范姜彥豐日前因為指控粿粿與王子邱勝翊發生婚外情一事，引發大量關注。不過他對外僅正式聲明了兩次，一次為控訴整起事件，另一為回應粿粿拍攝的道歉影片，相隔19天，范姜彥豐發文透露近期心聲，並表示已經獲得潛水A1證照。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
八點檔男星結婚3年未生子 「切心」老婆向家人抱怨
演員余思達在浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒《Talk Talk秀台語2》本週五（21日）播出的節目內容，不滿結婚3年的老婆牟韻潔在被親友們催生子時，竟脫口將原因歸咎於他的身上。中時新聞網 ・ 1 天前