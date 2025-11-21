傳病危兩天！45歲《麻辣教師》女星醒了 工作團隊證實：意識已恢復

記者陳宣如／綜合報導

日劇《麻辣教師GTO》演員希良梨19日傳出病危消息，引起日台劇迷高度關注。她的幕後團隊21日透過官方IG更新狀況，證實希良梨已順利恢復意識，並以團隊名義向外界報告最新近況。

希良梨的官方帳號於今（21）日在IG發布聲明，內容寫道：「讓各位感到擔心與造成困擾，在此深表歉意。因為已經平安恢復意識，特此向大家報告。」該貼文由她本人與經紀團隊共同以「希良梨團隊」名義發布，向關心她的粉絲與大眾同步進度。

憑藉《麻辣教師GTO》水樹奈奈子一角走紅的45歲演員希良梨，二度罹癌。（圖／翻攝自IG @kigod23）

消息一出，大批粉絲湧入留言區傳達祝福，不少人寫下「終於放心了」、「一直很擔心，能活著真好」、「希良梨能夠恢復意識真的太好了」等話語，表達對她的復原感到欣慰。

因演出日劇《麻辣教師GTO》中的女學生「水樹奈奈子」一角走紅的希良梨，在人氣上升時因罹癌而短暫淡出演藝圈。時隔多年後再度面臨健康挑戰，也讓外界特別關心她的動態。今年3月，她曾在IG公開與山崎裕太、小栗旬、窪塚洋介等共同演出的舊照，並提到山崎裕太曾主動傳訊息關心她的健康狀況，當時也引發劇迷留言為她加油打氣。

希良梨爆病危2天，本人與經紀團隊共同以「希良梨團隊」名義在社群平台上發文證實目前已恢復意識消息。（圖／翻攝自IG @kigod23）

另一方面，根據《東京體育報》報導指出，反町隆史主演的《GTO》續篇正於檯面下默默籌備，目標於2026年7月夏季檔推出。去年播出的特別篇《GTO Revival》廣受好評，希良梨因身體因素未能參與，新作是否會有更多初代班底回歸，也成為部分觀眾討論的焦點。

