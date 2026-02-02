傳白委李貞秀未棄中國籍「官員可不答詢」 王鴻薇痛批毀憲亂政

國民黨立委王鴻薇痛批行政院「毀憲亂政」。（資料畫面）

中配李貞秀正式遞補民眾黨不分區立委，但傳若她未放棄中國國籍，內政部認定就職無效，部會可拒答質詢。對此，國民黨立委王鴻薇今（2日）批評，此舉是打壓外配參政權，不接受合法立委質詢「完全違憲」。

中配李貞秀正式遞補民眾黨不分區立委，但有媒體報導，內政部認為，李貞秀須在就職前證明已申請辦理放棄外國籍，並在就職1年內完成相關手續，否則將認定就職無效，屆時李貞秀向各部會調閱資料時，不僅行政機關無法配合，當李貞秀在立法院質詢時，行政院長、各部會首長與官員也可不用答詢。

對此，國民黨立委王鴻薇今（2日）表示，拒絕備詢完全違法，質詢是立委的權力與義務，備詢則為行政院據《憲法》對立法院負責，所以行政院無法選擇不接受質詢或不回答，「不知道行政院要毀憲亂政到這種地步，若不接受合法立委質詢完全違憲」。

針對民進黨立委認為李貞秀擔任立委恐有國安疑慮，國民黨立委李彥秀指出，立法院相關資訊分為可公開或機密有一定的規範，民進黨不提供應給立委的資料，可能就已違反行政院對立法院的職權行使，「兩岸關係回到兩岸關係，中配就應回到兩岸關係條例處理」，立委是否涉及洩密問題，應回到《立法院職權行使法》。





