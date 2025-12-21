社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導

台北車站發生無差別攻擊事件，事發第三天，不過卻傳出在事發當下，捷運站裡的監視器失靈，導致嫌犯張文的行蹤出現斷點，錯失黃金抓捕時機。捷運公司回應，確實有一組機器壞掉，但仍有三組備援的監視系統，相關畫面都已經提供警方。根據統計，雙北捷運站，每天都有320名員警，加強巡邏。加上轄區分局，有超過上千名警力。

員警手上拿著臂盾、身上配帶槍還有警棍，全副武裝，在台北車站地下街來回巡視。恐怖攻擊事件事發第三天，不少店家依舊心驚驚。附近店家說，我不確定 但(人潮)有比較少一些，也沒有太明顯 (生意影響)有稍微一點點。還有人表示，多多少少也會(受影響)吧，(大概有下滑幾成)我不太清楚，(事發)就在附近而已 怪人很多。

傳監視器失靈錯失黃金時機？ 北捷：機器故障 還有三組監視系統！

雙北捷運增派警力，加強巡邏。（圖／民視新聞）

業者坦言，生意多少都有受到影響。張文隨機傷人案，第一時間，讓大家最震驚的，就是台北車站M7及M8出口。不過卻傳出，事發當下，捷運地下街有多支監視器失靈，捷運警察無法即時掌握，導致張文的行蹤，出現多個斷點，錯失抓捕的黃金時機。對此，捷運公司澄清，確實有監視器故障的情事，但現場還是有三組備援的監視系統，相關畫面都已經提供警方，進行比對。台北捷運公司總經理黃清信表示，當初在整個設計的時候，是有一個備援的概念，就是說萬一有一組畫面異常，那另外還三組 ，可以交叉來比對這些畫面，相關的這些鏡頭，我們也都取得 像歹徒整個路徑，都可以從下樓 一些區域，都有相關的畫面。民眾說，就比較不會一直滑手機，有人走動可能會抬頭看一下，看誰靠近我。

根據了解，雙北捷運站周遭，每天都有320名員警，加強巡邏戒備，加上轄區分局，累計每天超過1050名警力。提升見警率，要讓國人更加安心。

