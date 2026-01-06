傳盧比歐任「委國總督」 白宮PO照藏玄機3／習近平：大國應帶頭守法 盧比歐：不准染指美國後院

習近平。（路透社資料畫面）

美軍拿下委內瑞拉，似乎也讓美中博弈，再度浮上檯面。中國國家主席習近平，昨天(12/5)在北京會見了到訪的愛爾蘭總理馬丁。不過習近平在會談中意有所指地批評，當前世界「單邊霸凌行徑」嚴重衝擊國際秩序，強調大國更應該帶頭遵守國際法，明顯劍指川普。而美國國務卿盧比歐也毫不客氣直接點名批評，要中俄不要染指美國後院，白宮也發布一張川習會當時的照片，對中國示警意味濃厚。

黑白照片川普惡狠狠的盯著前方。白宮兩天前發布的這張照片，不只寫上遊戲結束，FAFO意思是「敢挑釁就讓你好看」，照片拍攝地點還是去年10月的川習會，對中國示警意味濃厚。而習近平也不甘示弱。

愛爾蘭總理馬丁睽違14年再度訪中，原本焦點應在雙邊經貿，但隨著美國和委內瑞拉局勢升溫，中國國家主席習近平在會中痛批，當前國際秩序正遭受「單邊霸凌」嚴重衝擊。

央視主播轉述習近平：「各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，大國尤帶頭。」這段看似義正辭嚴的談話，卻引發不少網友開酸：「國際法庭判決結果自己都不遵守，還叫別人守法」、「為什麼公開罵俄羅斯」，直指中方立場根本是「雙重標準」。另外，中國駐聯合國代表團臨時代辦孫磊，5號也在聯合國安理會重砲譴責美國。

中國駐聯合國代表團臨時代辦孫磊：「歷史教訓殷鑑不遠，軍事手段不是解決問題的出路，濫用武力只會導致更大的危機。」中方緊咬國際法不放，但美國國務卿盧比歐在接受專訪時直接點名，不准中俄染指美國的後院。

美國國務卿盧比歐：「我們不會允許西半球成為美國敵人、競爭者和對手的行動基地。」這場委內瑞拉風暴，看來依舊逃不了美中博弈。