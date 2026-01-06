傳盧比歐任「委國總督」 白宮PO照藏玄機5／查維茲將石油產業收歸國有 委國信用破產難吸引投資

石油。（AFP）

有錢不賺非君子，但這棵搖錢樹怎麼都沒有人去搖。委內瑞拉坐擁全球最大石油儲量之一，卻幾乎看不到美國石油巨頭進駐投資，其中一個關鍵就是設施宛如廢鐵。

GasBuddy科技公司分析師Patrick De Haan：「這其實是長達數十年累積的結果，可以一路追溯到(委國前總統)查維茲時期，他在2007年接管美國的石油資產，之後長期的經營不善、貪腐問題，加上投資不足，都讓情況持續惡化。」

設施老舊需要數百億美元才能救活產能，國際資本紛紛止步成為硬傷。加上委內瑞拉前總統查維茲在過去把石油產業占為國有，目前還有不少石油公司還在尋求數十億美元的賠償，讓委內瑞拉政府的信用早已宣告破產。

GasBuddy科技公司分析師Patrick De Haan：「美國制裁也確實加速、加劇了相關基礎設施的惡化，但正如提到的，就算現在開始修復，恐怕重建也需要好幾年的時間。」

美國制裁不只影響設施層面問題，在委內瑞拉正規金融體系受限制下，當地政府轉向用加密貨幣，例如比特幣，不需要透過銀行就能跨境轉移，已經成為部分石油交易和資金流動的工具。

CNBC記者Mackenzie Sigalos：「另一方面也有多起報告指出，委內瑞拉政府本身為了規避制裁，曾以泰達幣進行石油交易，隨後再換成比特幣。而整個加密貨幣市場在很大程度上，都是由市場情緒所主導的。」

委內瑞拉遊走在灰色地帶，美國近期也爆出爭議。美國媒體「Axios」報導，加密貨幣預測市場平台Polymarket 2號深夜，就有一名用戶下注委內瑞拉總統馬杜洛會垮台，獲利超過43萬6000美元，等於新台幣1370萬元。目前這名用戶被懷疑可能是知曉攻擊行動的美國官員。

對此美國國會已經研擬立法，禁止官員利用職務優勢參與預測性賭盤。