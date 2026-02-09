傳眾議院狂勝自民黨想修憲 民眾黨：台灣該借鏡高市早苗成功經驗

日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議院大選中獲得壓倒性好成績。（圖／達志／美聯社）

台灣民眾黨今（9）日上午指出，日本首相高市早苗（たかいちさなえ）能率領自民黨在日本眾議院大選中單獨過半，就是高市早苗知道謹守依法行政的鐵律，進而深得日本民眾信賴，呼籲台灣政府借鏡。

高市早苗領導的自民黨在8日舉行之日本第51屆眾議院大選中取得壓倒性大勝，不只重塑了日本政局，也是高市早苗2025年10月上任以來首度民意檢驗。檢視開票情況，由於自民黨席次衝到300席起跳已經單獨過半，若再聯合執政盟友「日本維新會」席次更一舉突破310席的眾議院三分之二「修憲門檻」，同樣投入選戰的高市早苗更在自身選區奈良達到85％超高得票率。

涉外人士分析，高市早苗上任數月來除了繼承已故前總理安倍晉三的「安倍路線」外，也強化日本國防與對台關係，她個人的強悍領導更一掃自民黨近年烏煙瘴氣，照這次選舉看來頗受好評，加上在野的立憲民主黨與其他陣營在能源、安保政策等關鍵議題各有主見，無法整合之下在野勢力分散，更難以抗衡自民黨的攻勢。

涉外人士預告，這場勝利賦予了高市早苗內閣極大的施政底氣，接下來有望觸及不少長年具爭議性的修憲「深水區」議題，比方談到和平問題的日本《憲法》第九條，究竟能否明確把「自衛隊」寫入，賦予法律正式地位？還有因應國家大地震、恐怖攻擊或武力進攻等重大危機時，賦予內閣特殊權限並延長國會議員任期的「緊急事態條款」，也有望處理。

民眾黨則對此強調，成熟的民主體制政治領袖應有勇氣直面選民，要清楚說明政策並接受國會監督，也需要尊重權力分立並依法行政，必須堂堂正正爭取多數民意支持，執政當局別老是躲在同溫層放話攻擊在野黨，另外像透過媒體優勢成天「大內宣」也非常要不得。

民眾黨直指，日本這次選舉能反躬自省，就是民主國家的執政者，面對國會通過的法案，就算不一定符合自身黨派意志，依然必須遵守並依法行政，社會才能免於對立動盪與撕裂紛擾。

民眾黨感嘆，反觀如今台灣少數政府的一再恣意妄為，在野黨必須反映民意理性監督，絕不縱容執政者無限貪婪擴權，為台灣守住民主法治的底線。

台灣民眾黨呼籲中央政府看看日本，反觀如今台灣政壇，應落實朝野溝通。（圖／報系資料照）

