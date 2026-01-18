傳研擬「高階核廢料選址條例」 經濟部回應：尚未有相關版本

中央社今（18）日報導指出，經濟部正研擬「高階核廢料選址條例」草案，將設計「回頭機制」，並研議縮小公投範圍，以突破過去低階核廢料選址因地方政府拒辦公投而停擺的困境。對此，經濟部今晚回應表示，「目前尚未有高放選址條例版本，台電也將參考國際經驗，並持開放態度面對問題。」

針對「中央社報導高階核廢選址條例」，經濟部回應表示，經濟部已經核定台電核電廠現況評估報告，責成台電儘速撰寫再運轉報告並按部就班完成自主安全檢查。

經濟部指出，目前尚未有高放選址條例版本，台電將參考國際經驗，並持開放的態度面對問題。經濟部強調，台電已經多次對外重申，核電的使用一定會在 「核安無虞、核廢有解、社會共識」等三原則下，由核安會訂定安全審查辦法、由台電進行自主安全檢查，並尋求國際原廠的協助。

經濟部表示，發電使用過的高放核燃料，首先需移至乾式貯存設施中（核一及核二廠需由室外移至室內採兩階段貯存），核一的室外乾貯部分已完工、並由核安會2025年5月核定運營。核二室外乾貯設施於2015年向新北市府提出相關計畫後、2024年獲新北市府核定，目前正全力興建中，預訂今年底完工啟用。室內乾貯部分則正全力規劃中。經濟部也提到，會督導台電確保核廢料存放安全無虞。

