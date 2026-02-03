傳社宅目標下修釀吳欣修去職 時力嘆政治凌駕專業罔顧居住正義

「八年4萬戶」社宅是總統賴清德新喊出的目標，能否實踐各界關注。圖為新北林口世大運選手村。（圖／周志龍攝）

時代力量今（3）日表示，內政部對社會住宅「跳票」的反對聲浪充耳不聞，對「跳票」事實還硬凹，總統賴清德更直接「神隱」不對社宅跳票有效說明，這正是「政治」凌駕「專業」最糟糕的範例！

台北政壇近期傳出，原任國土署長多年的吳欣修由署長升任海洋委員會副主委，看似升遷的安排背後卻有內幕角力。知情人士透露，由於吳欣修2018年起任國土署前身的內政部營建署長時，便銜時任總統蔡英文之命大力推動住宅，蔡政府時期8年12萬戶的目標他是戮力以赴，更替賴清德2024年競選時喊出的「8年新建13萬戶社宅」添底氣。

然而賴清德上任一年後層峰意見似乎變了，據傳國土署早已盤點出全國260處可興建社宅的土地，試圖落實賴清德選舉時另提的「百萬戶租屋家庭」支持計畫，如今行政院長卓榮泰卻遲遲未核定任何一戶新的興辦計畫，知情人士透露國土署內部是相當喪氣。

據傳原任國土署長的吳欣修（圖）因社宅理念與當權者不符而黯然離開。（圖／CTWANT攝影組）

時代力量更爆料，2025年12月吳欣修在調職前曾與賴清德直球對決，呼籲原訂興建目標繼續做，賴清德則「急轉彎」認為「租屋補貼、包租代管」即可取代新建，除了稱這樣比較務實外，還斥吳欣修「你愈來愈皮了」。不久吳欣修便宣布社宅目標下修為「8年4萬戶」，而後黯然離開國土署長一職。

時代力量強調，社宅是國家純粹的資產，租金補貼反倒只是肥了房東，賴清德的社宅政策跳票，並不是基於客觀的專業評估，只是決策高層急就章想美化數字的個人偏好。時代力量呼籲，政府不要再耍數字遊戲，因為弱勢居住者要的是一個真正能夠安居的家，不是看得到、吃不到的美化數字，別讓「居住正義」變成用過即丟的口號。

社宅是社會福利重要的一環，如何兼顧可行性與公平，各界重視圖為新北林口世大運選手村社宅。（圖／方萬民攝）

