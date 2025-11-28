傳神演繹葛飾北齋生命故事 永瀨正敏為《浮世繪女兒》剃髮直呼「有點冷」

永瀨正敏在《浮世繪女兒》飾演葛飾北齋，除了苦練繪畫，在外形上也下足功夫。（天馬行空提供）

電影《浮世繪女兒》由日本影帝影后級演員永瀨正敏和長澤雅美，共同演繹葛飾北齋及葛飾應為這對傳奇父女的人生故事。為此永瀨正敏剃了頭髮呼應角色的外型變化，直言很快就適應了自己的新造型，「但是確實有點冷呢。」

本片由《日日是好日》 導演大森立嗣執導，聚焦被歷史忽略的女性繪師葛飾應為，展現她如何以滿腔熱情燃燒生命，並透過畫筆留下光彩與美好。歷史上對葛飾北齋去世後，葛飾應為的行蹤充滿謎團，對此長澤雅美說：「我相信應為在父親離世後，她應該仍幸福生活著，持續努力繪畫創作，即使北齋不在了，她也不會迷失自我。」

長澤雅美進一步分享對葛飾父女關係的感想：「我們總是可以從父母身上學到很多東西。即使我們並非有意學習或教導，但就是會在生活中潛移默化地受到影響。」被問及這部電影對她的意義時，她說明：「應為很尊敬北齋，我對我的父母也有同樣的感覺，所以觀看北齋和應為的相處，也讓我想起家人，意識到生活中那些微小的快樂。」

長澤雅美飾演被歷史忽略的女性繪師葛飾應為。（天馬行空提供）

此次由資深影帝永瀨正敏飾演葛飾北齋，為了詮釋北齋的大師風範，除了拍攝前苦練繪畫，外形上也下足功夫。由於電影時間跨度很大，隨著年齡增長，北齋在外型上有許多改變。永瀨正敏在研究文獻裡的北齋形象時，當下決定要用自己的真髮呈現。所以飾演北齋晚年時期，永瀨也真的剃掉自己的頭髮，「剃完頭髮後我很快就適應了自己的新造型，但是確實有點冷呢。」

他也在許多細節下足苦工，例如北齋的指甲縫隙總是沾染許多顏料，永瀨正敏也如實呈現這個部分，手指上總是五顏六色。對此他笑說：「北齋常用手調配顏料，考量他的個性，我想他應該不會經常洗手。」他坦言，現今讀到的許多關於北齋的故事，大多是道聽塗說，不同研究者的解讀也各不相同，因此此次他唯一信奉的北齋形象，就是大森立嗣導演的劇本，全權依照劇本的指引，演繹北齋的傳奇人生。

故事描述葛飾北齋的女兒嫁給一位畫師，因為忍不住批評丈夫的畫作，被休妻的她兩袖清風回到父親身邊。是父女，也是師徒的兩人，開始在堆滿未完成畫作的破爛長屋共同生活。看著北齋早也畫、晚也畫，激起她重拾畫筆，不僅換骨脫胎更青出於藍，承繼大師風範不負葛飾名望。人稱「畫狂」的北齋甚至說過：「說到美人圖，我還比不上阿榮（即女兒的名字）呢。」後來，北齋重新賜予女兒名字，改稱葛飾應為，她也得以女性浮世繪畫師的身分活躍於以男性主導的江戶時代，《浮世繪女兒》今起在台上映。

