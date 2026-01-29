傳禁啦啦隊「台韓兩邊賺」！李多慧「重話回應」認：4年沒回韓工作

記者林汝珊／台北報導

柯震東、李多慧今（29日）出席運動品牌活動，柯震東坦言自己其實沒看過李多慧在球場的應援，讓李多慧當場驚呼：「怎麼會！」柯震東立刻補充解釋：「因為我都沒買到票」，李多慧也承諾要送票給對方進場。

李多慧全中文受訪，中文嚇嚇叫。（圖／記者鄭孟晃攝影）

由於近日傳出韓職球團祭出禁令，限制旗下啦啦隊不得台韓兩地應援，李多慧被問到此事，表示自己已經沒有4年沒有在韓國活動了，「因為我一直住在台灣，也不太知道那邊的消息。」被問到是否會給其他韓籍啦啦隊建議，她也直言：「每個人的人生都是自己選擇。」

廣告 廣告

此外，柯震東日前出席 LuLu（黃路梓茵）與陳漢典的婚禮，被問到是否有想婚念頭，他立刻笑著否認：「沒有沒有，先不要吧！我看他們好累！」至於理想型，他笑說善良、漂亮、做自己的女生」，被問李多慧是否符合，則說：「當然啊！她是所有人的理想型！」

柯震東鬆口理想型。（圖／記者鄭孟晃攝影）

更多三立新聞網報導

李多慧飆髒話「供三洨」！遭林妍霏嘲諷口音 私下聯繫對話曝光

志玲姊姊快看！AKIRA「每天鹽水洗頭」疲態樣曝：我怎變成這樣

永遠的女神！58歲王祖賢進駐抖音 首露臉7秒賣萌片「親揭顏值變化」

許允樂結婚李玉璽！臉部浮腫還酸「整過頭」重話回擊：我也不在乎你

