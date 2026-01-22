傳立委補選郭信良將參戰？ 陳亭妃掛保證：他不適合「絕對沒這選項」

陳亭妃21日上《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》接受資深媒體人黃光芹專訪。 圖：《CNEWS匯流新聞網》提供

[Newtalk新聞] 民進黨立委陳亭妃日前在黨內初選擊敗立委林俊憲，取得代表民進黨參選台南市長的資格。而美麗島電子報董事長吳子嘉就爆料，如果陳亭妃當選市長，前台南市議長郭信良可能會爭取立委補選。對此，陳亭妃昨（21）日接受專訪強調，郭信良不適合擔任立委，並保證台南立委絕對不會有郭信良的選項。

陳亭妃昨日上《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》接受資深媒體人黃光芹專訪。針對吳子嘉爆料稱，陳亭妃市長選上所留下立委位置，將由國安會副秘書長林飛帆對上郭信良，且若無意外應該是郭信良贏的說法，陳亭妃表示，這消息出來時，自己就有打給吳子嘉，告訴他應該不會有這問題，畢竟每個人適合的位置真的也不一樣。

她表示，郭信良基層實力雄厚，不過每個人都有適合的角色，而郭信良不適合擔任立委角色，畢竟擔任這位子很辛苦，要每天4點起床，6點03分的高鐵，每天都要這樣跑。

陳亭妃重申，現在連議員初選都沒有，更何況自己現在還是立委，就已經講到立委補選，實在太誇張也跳太快。至於林飛帆是否有意願投入，陳亭妃表示不清楚，也不知這消息從何而來。不過，她可以保證，「台南立委絕對不會有郭信良的選項」。

關於「切割郭信良」3點協議，陳亭妃表示，自己身為台南市長候選人，不可能獨偏哪位候選人，而市長候選人就是公共財，目表就是讓所有民進黨議員都能全壘打，希望台南2026大贏，2028幫總統賴清德墊下最大的底氣。

陳亭妃強調，這次選舉過程中，郭信良並未參與，外界的揣測其實是想得太多。她表示，提名民進黨籍的正副議長候選人本就是既定方向，這一點她從未避諱，立場也相當清楚，就是以民進黨為原則；但相關機制應該經過充分討論，而不是突然拿出所謂的簽署書要她簽，「這應該是頭一招吧」，更何況事前都不知道有簽署書這件事。

她表示，20日拜會完台南市議長邱莉莉後，有不少媒體要訪問，但自己只有「尊重」2個字，且在這個時間點本來就需要有宣洩的管道，未來無論如何，大家都是在同一艘船上。至於要支持哪位正副議長，陳亭妃直言，現在連議員初選都沒有，這需要未來大家共同討論，重申一切都予以「尊重」。

