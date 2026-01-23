傳立委補選郭信良將參戰 陳亭妃：絕對沒這選項

台南市 / 綜合報導

2026台南市長選戰，民進黨確定由立委陳亭妃出線，但日前拜會台南「挺憲派」議員，陳亭妃拒簽三點協議、切割前議長郭信良，黨內也出現整合雜音。美麗島電子報董事長吳子嘉更透露，如果陳亭妃當選市長，郭信良可能會爭取立委補選，對此，陳亭妃強調已經說過「沒有這個選項」。

立委(民)王世堅VS.立委(民)陳亭妃說：「一馬當堅，王世堅，一馬當先，陳亭妃。」再次找來扶龍王王世堅，民進黨立委陳亭妃預告，兩人1月31日將合體發春聯，從黨內初選到確定披上戰袍，代表綠營出征2026台南市長，王世堅始終「堅定挺妃」，但地方仍有不同聲音。

台南市議長邱莉莉(1.20)說：「市長，恭喜。」陳亭妃日前拜會「挺憲派」議員，被要求簽署「3點協議」，包含切割前議長郭信良陳亭妃拒簽，美麗島電子報董事長吳子嘉透露，如果陳亭妃當選市長，郭信良可能會爭取立委補選。

立委(民)陳亭妃說：「這個我已經講過啦，就沒有這個選項。」再三強調沒有「郭信良」補選立委這個選項，但聽在綠營議員耳中...，台南市議員(民)周嘉韋說：「郭信良是否參選是他個人的權利，怎麼會由陳亭妃來對外公布，是否要讓陳亭妃要簽署協議中，切割郭信良的問題，這應該是要回歸到，基層民進黨支持者大家的要求。」

議員話說得直接，或許也是因為經過初選廝殺，「妃憲兩人」似乎還沒大和解，立委(民)王世堅說：「她是一朵紅花，照說應該有很多綠葉相伴，可是不知道怎麼搞的。」立委(民)賴惠員說：「台南有不能輸的壓力，那我們希望要團結，我想亭妃要做很多的一個努力。」儘管黨內初選落幕，確定由陳亭妃出線，但整合考驗還沒結束。

