傳童子瑋披綠戰袍選基隆市長！ 謝國樑：意料之中

基隆市 / 綜合報導

2026大選民進黨持續布局地方，傳出本周三，將宣布提名基隆市議會議長童子瑋，競選基隆市長，對此，童子瑋沒有正面證實，只說不論在哪個位置，面對任何挑戰，都會全力以赴。而即將面臨連任挑戰的市長謝國樑，則對於童子瑋被提名表 示 是意料之中，強調最好的連任策略，就是做好市政。

基隆市議會議長童子賢VS.民眾說：「你好，你好，你好，(是童子瑋議長)，你們怎麼都不會喘，我超喘的。」基隆市議會議長童子賢拍影片秀政績，爬上自己任內爭取的獅球嶺步道俯瞰港灣，還被山友認出來，儘管童子瑋一直沒表態角逐2026大選，但基隆重要路口已經掛上大大看板，傳出他可望在24日獲民進黨中央提名，參選下屆基隆市長，挑戰尋求連任的謝國樑。

廣告 廣告

基隆市長謝國樑說：「童議長提名，也是在意料之中，最好的連任策略，就是把市政做好，把市政擺在優先的位置。」市長謝國樑出席活動強調市政優先，不過對手可是來勢洶洶。

出身宮廟世家的童子瑋，爸爸童永在基隆慶安宮擔任主委，宮內供奉的媽祖被尊為「基隆媽」，是當地重要信仰中心，具有深厚的宮廟陸軍系統，基隆市議會議長童子賢(12.04)說：「大家早安，大家好。」童子瑋更是全國最年輕議長，當時不只黨內支持，還獲得親民黨和無黨籍票源，甚至有藍營議員跑票投給他，童子瑋一舉贏過原本國民黨籍議長。

基隆市議會議長童子賢說：「從擔任基隆市議員到基隆市議長，無論哪一天，我都非常地努力，都在崗位上，為基隆市民，為基隆市發展來努力，未來無論有什麼角色，或什麼挑戰，我們都會全力以赴。」而除了基隆之外，雲林、彰化縣長也拍板，分別由綠委劉建國、陳素月批戰袍，2026大選戰火一觸即發。

原始連結







更多華視新聞報導

選基隆市長？ 童子瑋：若有機會義無反顧

出戰市長呼聲高 童子瑋：若有機會參選將「義無反顧」

基隆議長籲拆連棟樓與東岸高架橋 恢復旭川河榮景

