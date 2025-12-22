傳童子瑋披綠袍角逐基隆市長 謝國樑稱意料之中：專注把市政做好
媒體報導指出，民進黨擬宣布徵召基隆市議會議長童子瑋，出戰2026年基隆市長選舉。對此，國民黨籍基隆市長謝國樑今（22）日回應表示，對相關傳聞並不意外，也表達祝賀之意，強調自己將持續專注市政工作，爭取市民支持、順利連任。
隨著2026年地方縣市首長選舉腳步逼近，傳出民進黨將正式提名童子瑋參選基隆市長。童子瑋本人則表示，從當選市議員到擔任議長，始終站在崗位上為基隆市民服務，不論身處什麼位置、扮演什麼角色，面對任何挑戰都會全力以赴。
藍營方面，現任市長謝國樑已率先表態爭取連任。對於可能與童子瑋交手，謝國樑指出，民進黨提名童子瑋參選基隆市長是在意料之中，並對對方表達恭喜。
謝國樑強調，自己目前最重要的工作仍是把市政做好。他也提到，上週拜訪新北市長侯友宜時曾表示，最好的連任策略就是專心市政、把市政擺在優先位置，只要市政成果獲得市民肯定，自然就有機會爭取連任成功。
