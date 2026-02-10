傳競選經費來自中國疑涉反滲透法 檢調今搜索高金素梅

立委高金素梅質詢。李政龍攝



無黨籍7連霸立委高金素梅，今日上午驚傳遭到檢調搜索，台北地檢署證實有搜索行動，但表示「目前不便回應或說明」。據悉，檢調這次行動是接獲國安系統情資，指高金素梅在上屆立委選舉時，疑有選舉資金來自中國，疑涉犯反《滲透法》，對此，北檢仍不願證明今日搜索是為何事由。

今(2/10)日上午，國民黨立委羅智強臉書發文表示，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰」。消息曝光後，震撼政壇。高金素梅辦公室尚未發針對傳出遭搜索行動做出行動，確切原因有待釐清。北檢也證實確實發動搜索。

這次搜索行動是由台北地檢署檢肅黑金專組檢察官指揮調查局發動的搜索約談行動，據了解，主要是檢調在2、3年前接獲國安系統的情資，有證據顯示高金素梅在參選立委時，疑有來自中國的資金挹注，檢調在組成專案小組，鴨子划水，在蒐證告一段落後，特別選在國會休會期間發動搜索約談。

