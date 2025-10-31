傳粿粿離婚前住進王子家？！徵信社回應了 簡廷芮被獵巫親自闢謠
粿粿與范姜彥豐婚姻觸礁事件有了最新進展，知情人士爆料指稱徵信社掌握了關鍵證據，疑似拍到粿粿在離婚手續完成前已搬入王子家中同居。對此，徵信社執行長回應表示暫時無法評論，但希望當事人都能獲得善解。此事在網路上引發軒然大波，不僅有網友開始懷疑其他人涉入其中，更有品牌趁機推出相關產品蹭熱度，引起各界不同反應。
一年多前，粿粿和王子曾在公開場合回憶初識時的情景，當時兩人互動自然。如今，粿粿和范姜彥豐的婚姻破裂，有消息指出關鍵證據可能是徵信社拍到粿粿在離婚手續尚未完成前就住進王子家中。
對於這些傳聞，徵信社執行長表示暫時無法做出評論，但希望當事人都能獲得善解，並強調他們的目標始終如一。徵信社也向網友保證，他們掌握的證據絕對能夠支持范姜彥豐，不存在任何問題。范姜彥豐則在先前的聲明影片中提到：「她不知道的是我已經看過證據，那一刻我徹底的看清這個人。」
隨著事件發酵，外界開始揣測是否還有其他人涉入其中。天后闆妹更爆料稱還有「另一對也劈腿」，使得輿論焦點轉向簡廷芮。由於簡廷芮曾參與美國行，加上范姜彥豐取消追蹤她，讓她成為網友猜測的對象，她的社群媒體留言區被大量灌爆，不過她發文澄清「沒有和任何人有不正當關係」。
在這敏感時刻，部分品牌選擇趁機蹭熱度。正在服刑的網紅Toyz旗下手搖飲推出了名為「小王祕密粿果綠」的新品，名稱和文案都明顯指向這起事件，引來網友強烈批評，認為此舉是缺德的熱度行銷。相反地，另一品牌被建議用粿來研發新品時，卻堅持不拿當事人開玩笑，贏得了網友讚賞，顯示出社會對此類營銷手法的反應兩極。
