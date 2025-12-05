傳粿粿、范姜敲定「離婚協議」！她再添「額外1條件」
娛樂中心／于士宸報導
前中華職棒啦啦隊「PS女孩」前成員粿粿（江瑋琳）於10月底遭老公范姜彥豐提出毀滅式指控，爆稱她與棒棒堂成員王子（邱勝翊）有不正當男女關係，並向她求償贍養費，金額從1600萬一路下修至1200萬、最後再降至800萬元。事件曝光後震撼演藝圈，相關爭議也延燒多日。如今（5日），《鏡週刊》報導指出，雙方已就賠償金額達成共識，但實際數字並未公開，僅有「其中1項特別條件」曝光，引發外界熱議。
男星范姜彥豐（左）10月底指控妻子粿粿（中）婚內出軌王子（右）。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c、＠zack_fanchiang、@prince_pstar ）
男星范姜彥豐10月29日於IG爆料，指控與自己交往、結婚長達6年的妻子粿粿婚內出軌棒棒堂成員王子（邱勝翊），消息震驚各界。隨後，王子也發文證實，坦承「確實超越朋友應有的界線」並對外界致歉；粿粿也上傳17分鐘影片，強調「離婚沒有外界介入，也沒有第三者」，否認與王子有不倫關係。事態延燒至今，根據《鏡週刊》報導，目前雙方以協商完成、並達成共識，范姜彥豐從原先求償贍養費1600萬，一路削減到800萬元，如今傳出「已敲定金額」，至於確切數字，本人尚未對外公開，只透露是一筆雙方都能接受的金額，也讓婚變事件告一段落。
范姜彥豐、粿粿不打離婚訴訟，如今（5）遭爆已協商完成。（圖／翻攝自IG＠meigo.c、＠zack_fanchiang）
粿粿要求范姜彥豐簽下離婚協議書後，不得再「死咬王子」。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c）
回憶起整起風波，粿粿10月底遭老公范姜彥豐爆料出軌後，火速發表聲明，宣布與范姜彥豐婚姻破裂，強調「我一直盡力以理性與誠意溝通」，並透露男方提出的離婚金額超出負擔，導致雙方協商失敗。如今，雙方達成協議後，《鏡週刊》也接獲線報，指出雖然賠償金額無從得知，但卻有一條規則曝光，那就是粿粿要求范姜彥豐「簽下離婚協議書後，不得再死咬王子」，顯示粿粿「護友心切」，極力避免王子再被牽連進這場婚姻糾紛。
《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：
刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，
處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110
原文出處：粿粿、范姜傳已敲定「離婚協議」！雙方「贍養費達共識」她＋1條件跟王子有關？
