傳紫南宮「鎮廟金雞」壓斷惡霸雙腿？廟方怒批：胡說八道

南投竹山紫南宮近日傳出廟內的「鎮廟金雞」被惡霸強搶，結果金雞瞬間變重壓斷其雙腿，引起信眾關注，有人致電廟方查證。對此，紫南宮主委莊秋安表示，整件事完全屬虛構，網路流傳內容「子虛烏有」，廟方已正式發文澄清，呼籲民眾勿轉載或相信謠言。

網謠傳有人強搶紫南宮「鎮廟金雞」遭天譴

近期網路上流傳一篇文章，標題指稱「南投紫南宮出大事」，內容描述一名茶農為了償還債務並救母親，試圖在紫南宮盜取象徵財富的「鎮廟金雞」，但因為早被神明識破，所以讓茶農如「鬼打牆」般在原地打轉，且帶走的是一塊長滿青苔的石頭，聞風而來的惡霸，也想盜取價值上百萬的金雞，沒想到金雞突然變得如千斤重，導致惡霸雙腿嚴重受傷骨折。

廟方急發文澄清 主委痛批：胡說八道！

對此，紫南宮已在臉書發文澄清謠言，強調網路流傳的故事完全虛構，與廟方無關，呼籲民眾不要再轉載或散播。主委莊秋安指出，紫南宮僅供奉土地公與土地婆，並不存在外界傳言中的「鎮廟金雞」神物，痛批該故事完全是「胡說八道」。

莊秋安表示，網路影片中出現的金雞照片，其實是廟方提供信眾用於開運祈福的「開運金雞」，被不肖人士後製成假圖片，再加上誇張故事情節，謊稱有惡霸強搶金雞「廟中出大事」，企圖製造衝擊性話題以吸引流量。莊秋安強調，從始至終廟方從未發生所謂的搶奪事件，也未發生任何神物壓傷人的狀況，完全是網路謠言。

竹山警方表示，影音或社群平台若散布虛假訊息，造成個人或單位權益受侵害，當事人可依法向平台申訴要求下架。若虛假訊息具備「惡意、危害公共安寧」等條件，則可能觸犯《社會秩序維護法》，最高可處3日拘留或3萬元罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。

