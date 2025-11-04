傳統信仰遇AI科技！ 財神化身「機甲戰士」跳街舞

傳統信仰遇上AI科技，會擦出什麼新火花？「2025 C-LAB聲響藝術節」將推出跨域作品《五路財神虛實共演》，以「天官五路武財神」為題，展現傳統陣頭、街舞能量與虛實科技的融合。

《五路財神虛實共演》由中國科技大學數位多媒體設計系與禾一文化傳承舞團共同創作。禾一舞團團長張益彰表示，這次作品靈感源自5年前參訪北港武德宮財神廟，希望以「武德」與「教化」為核心，重新詮釋「德行生財」的文化精神。舞者以麒麟拳、龍華拳、鷹爪拳、伏虎拳與玄武拳展現五行之力，在編舞中融入如意步、八卦陣與送窮迎財等儀式動作，將祈福意涵轉化為現代表演。

這次與中國科大合作的最大亮點在於「虛實共演」技術。張益彰指出，先是透過捕捉舞者動作，再轉化為AI生成的虛擬神將，並即時投影於舞台，讓傳統財神化身為「科幻機甲」風格，並與真人舞者在台上互動共舞，打造沉浸式的「人神共演」。音樂部分則結合嘻哈節奏與東方旋律，讓傳統信仰重新以年輕化登場。

張益彰說，希望藉由科技與藝術的融合，讓外界看見台灣文化既傳統又創新的能量。另，《五路財神虛實共演》也將舉辦一場公益演出，將於11月29日(六)在士林科教館沉浸式劇場舉行，每場30分鐘，免費索票入場。可洽活動網址https://www.accupass.com/eflow/ticket/2510081104054233960910。