傳統公有市場凋零 轉型路迢迢

嘉義縣大林鎮新林市場因無法「集市」，除騎樓店面近滿租，一樓攤位長期閒置養蚊子。（呂妍庭攝）

經濟部民國113年統計，過去3年內，全台有91個公有零售市場消失，占總數逾15％，即使持續營業，使用率、空攤比也逐年增加。在嘉義縣大林鎮市場內經營70年的二代南北雜貨店張老闆感嘆，現在只剩老人和移工會到雜貨店買東西，市場5、60個攤位僅剩1/10有營業，昔日一起擺攤的老夥伴不是凋零無人接手，就是生意差被迫搬走，他年近70，只能守著老店加減賺。

張老闆雜貨店所在的市場原本由公所管理，30多年前改建變私營，因周邊攤販聚集，是當地人習慣消費的熱鬧早市。早年政府規定市場要抬高近1米，加上停車不便，想快速採購的消費者不願走進市場，近年超商、量販店興起，迺市場的人反而少了。

張老闆歎息說，現代人講求快速、便利，現除了老客戶，幾乎只剩精打細算的移工來採買，當年人聲鼎沸、人潮川流不息的盛況早已不復見，空盪店鋪陰暗又安靜，跟熱鬧街道成強烈對比。

太保公有市場的蔡姓攤商也大歎說，鄉下人口凋零，年輕人不願接手，連鎖賣場一直開，生意愈來愈難做，「沒錢賺，攤位自然一個一個收掉」。

類似案例遍布各縣市，嘉義縣審計室統計，嘉義縣有5鄉鎮市攤位使用率不到60％，竹崎鄉甚至僅28％，傳統市場似乎正淹沒在時代洪流裡。高雄市公有市場自治總會名譽理事長、龍華市場自治會長李國祥直言，市場沒落主要是購買者生活模式改變，年輕世代上班忙，外食與電商料理包成主流，加上超市、量販業者競爭激烈，打價格戰外，還有冷氣、行動支付、停車便利，消費習慣早已轉向。

知名的台北市南門市場自治會長王銓國分析，傳統市場近3年收掉很多，主要與買菜主力的消費模式產生落差，且現代年輕人偏向雙薪家庭，上班時間和傳統市場營業時段重疊，若繼續墨守成規，只會把營業額拱手讓給超市和量販店。台中市第五市場自治會長李西東也說，外食與外送普及、市場攤商高齡化，都加劇傳統市場營運壓力。

李國祥認為，多數傳統市場仍停留在舊制度與空攤問題，要生存就須轉型，引入新商業型態，例如美食廣場、生活服務、美容理髮，並改善硬體設施與支付系統，但當政府要活化老舊市場，攤商常因無法做生意而意願低落，甚至因整修空窗期造成客源、攤商流失，反加速傳統市場沒落。

不過，嘉義市西市場近年整體營運低落，市府投入大筆經費改造門面，並導入數位翻轉等空間，但活絡力道有限，加上營業時間不一，儘管改造後確實吸引年輕人走入，平日仍門可羅雀。